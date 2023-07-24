Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Wanita Diselimuti Awan Tebal saat Berfoto, Netizen: Ketiup Auto Beda Alam!

Prisca Arianto , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |09:03 WIB
Viral Wanita Diselimuti Awan Tebal saat Berfoto, Netizen: Ketiup Auto Beda Alam!
Viral wanita diselimuti awan tebal saat berfoto (Foto: TikTok/@jmsalada)
A
A
A

BELUM lama ini viral di media sosial sebuah video seorang wanita diselimuti awan saat berfoto. Hal tersebut menurut keterangan video terjadi di Islandia.

Meski terlihat menakjubkan dan menarik perhatian, nyatanya yang dialami oleh wanita itu bisa dibilang membahayakan.

Bagaimana tidak, dalam video tersebut tampak seorang wanita sedang berada di jembatan kayu yang jaraknya sangat dekat dengan awan.

Awalnya wanita tersebut hanyalah berpose dengan background awan yang sedang bergerak, tetapi sepertinya wanita tersebut penasaran hingga kemudian berjalan mendekati arah awan.

Infografis Negeri di Atas Awan

Tak hanya menyentuh, wanita tersebut bahkan diselimuti oleh awan tebal yang berhembus kencang hingga akhirnya wanita itu merasa takut jika tersapu oleh awan. Ia pun berlari ke arah temannya yang tengah merekam video.

Melihat temannya yang panik, wanita yang tengah merekam video pun ikut tertawa sembari menjauh dari awan tersebut.

Video yang diunggah oleh akun Instagram @folkshitt, itu telah disukai lebih 34 ribu pengguna instagram dan menuai berbagai tanggapan warganet di kolom komentar.

Halaman:
1 2
      
