Resep Seblak Rafael, Dijamin Bikin Ketagihan

RESEP Seblak Rafael, sempat begitu menghebohkan dunia jagat maya. Bagaimana tidak, seblak Sunda original ala Rafael SMASH satu ini memang sangat viral di linimasa sosial media, terutama TikTok.

Ya, alih-alih seblak kekinian yang menggunakan banyak aneka topping seperti sosis, baso, somay, kwetiau dan sebagainya serta banjir kuah. Lewat laman akun TikTok miliknya, @RafaelTan, kala itu memang iseng membagikan resep cara membuat seblak original yang sangat sederhana.

Bagi Anda yang masih penasaran dan belum sempat mencoba resep seblak original ala Rafael Tan? Berikut paparan singkatnya, dilansir dari akun Tiktok pribadi Rafael Tan, @rafaell_1616, Senin (24/7/2023)

Bahan-bahan:

1 bungkus kerupuk mawar putih (mentah),

4 potong kecil cikur alias kencur

4 siung bawang putih

Daun bawang secukupnya

(Resep Seblak Rafael, Foto: TikTok @rafaell_1616)

2 biji cabai setan

14 biji cabai rawit

Garam, gula pasir, vetsin, dan penyedap rasa, secukupnya disesuaikan selera.

Minyak goreng secukupnya

BACA JUGA: