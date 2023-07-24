Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Holat, Sup Ikan Lezat Masakan Khas Sumatera Utara

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |06:00 WIB
Resep Holat, Sup Ikan Lezat Masakan Khas Sumatera Utara
Resep Holat Sup Ikan Khas Sumut (Foto: Kebudayaan.Kemendikbud)
A
A
A

RESEP masakan berikut ini bisa menjadi inspirasi Anda dalam memasak. Resep Holat, hidangan khas Sumatera Utara yang lezat. 

Holat merupakan sup ikan yang diolah dengan bumbu khas yang membuat orang ketagihan setelah menyantapnya, terutama bagi pencinta hidangan tradisional.

Sup ikan holat memiliki cita rasa yang unik, rasa kelat atau sepat pada kuahnya karena menggunakan serutan kayu balakka dan pucuk rotan muda. Sangat unik bukan? Kalau kamu penasaran dengan bagaimana cara membuatnya, bisa ikuti resep holat berikut ini yang dikutip dari Cookpad, Senin (24/7/2023). 

Resep Holat

Bahan

1 ekor ikan mas

5 batang pangkat (rotan muda)

2 gelas air panas

Bumbu Halus :

      
