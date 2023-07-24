Mirror Selfie, Pamela Safitri Tak Pakai Bra Bikin Kaum Zoom Merapat!

PAMELA Safitri merupakan salah satu pedangdut yang kerap menjadi sorotan. Terbaru, penampilan Pamela Safitri tak pakai bra bikin netizen gagal fokus.

Pamela Safitri membagikan foto seksinya ke Instagram pribadi @pamelaaaasafitri. "Will u be mine,?" tulis pedangdut yang tenar dengan goyang dribel tersebut pada caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Selasa (25/7/2023).

Dalam foto tersebut, Pamela Safitri berpose mirror selfie di cermin oval. Dia mengenakan jumpsuit model tali leher berwarna putih motif floral hijau.

Dalam foto tersebut, Lamela berpose berdiri dengan posisi badan menyamping. Pamela seperti tampak sengaja memamerkan 'side boobs' dengan posenya tersebut.