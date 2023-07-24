Potret Hot Maria Vania Pakai Bikini di Jacuzzi, Netizen: Akhirnya Bisa Lihat Buntut Naga

ARTIS cantik Maria Vania bikin heboh netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram, @maria_vaniaa. Maria Vania tampil seksi berpose di jacuzzi menikmati momen liburannya.

"Just another day at the jacuzzi," tulis perempuan yang akrab disapa Vania tersebut dalam caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Selasa (25/7/2023).

Maria Vania mengenakan bikini two piece motif hitam putih. Bikini model tali leher tersebut memiliki aksen belahan dada yang terbuka.

Selain itu, pose berdiri membuat lekuk tubuh Maria Vania terpampang nyata. Tampak body goals Vania yang begitu sempurna membuatnya terlihat semakin seksi.