6 Potret YouTuber Fbyana Pakai Outfit Minim, Basah-basahan di Kolam Renang Bikin Salfok!

YOUTUBER seksi, Fbyana mencuri perhatian netizen Instagram lewat unggahan foto terbarunya. Fbyana tampil seksi dalam balutan outfit minim yang bikin netizen gagal fokus.

Sosok Fbyana memang dikenal sebagai YouTuber cantik dengan penampilan seksi. Perempuan asal Samarinda, Kalimantan Timur ini kerap membagikan potretnya saat jalan-jalan.

Nah, kali ini perempuan berusia 23 tahun tersebut sedang di Bali. Berikut potretnya yang bikin gagal fokus, Senin (24/7/2023).

Mirror selfie





Fbyana membagikan potret seksinya mirror selfie di penginapan. Fbyana tampil dengan outfit one shoulder crop top asimetris berwarna krem. Dia memadukannya dengan celana super pendek berwarna coklat.

Pamer ketiak mulus





Berikutnya ada mirror selfie Fbyana berpose mengangkat satu lengan. Dia seolah ingin memamerkan ketiak mulus tanpa noda.

Selain itu, Fbyana juga tampak cantik memamerkan senyumnya yang manis. Bibirnya yang merah muda mempermanis penampilan.

"Ahhh cantik nya," ujar @robb***

"Semut pun terpeleset ini neng," kata @jhon***

Pamer body goals





Kali ini mirror selfie Fbyana memperlihatkan body goals Fbyana. Selain traveling, Fbyana memang rajin berolahraga untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal.

"Emang boleh sebagus ini body nya? 🔥❤️," ujar @hypeb***

"Perfect," kata @ined***

Tiduran manja





Kali ini Fbyana berpose tiduran di ranjang. Dia memamerkan pose imut dengan jari telunjuk menyentuh bibirnya. Potret cantiknya sukses bikin netizen gemas!

"Gemes banget...," ujar @rndy***

"Gemoy bangett ," sambung @dan***

"cntik bgt❤️❤️❤️😍," kata @alil***