5 Potret Adu Gaya Angel Karamoy vs Yolla Yuliana, Pilih Siapa Boris Bokir?

Nama Angel Karamoy dan Yolla Yuliana menjadi perbincangan hangat netizen belakangan ini. Hal ini karena keduanya dihubung-hubungkan dengan komika Boris Bokir yang baru bercerai.

Angel Karamoy sendiri telah membantah tudingan menjadi orang ketiga yang menyebabkan rumah tangga Boris dan Irma Purba kandas. Sementara Yolla, pevoli cantik ini dekat dengan Boris usai menjadi bintang tamu podcast.

Dalam bincang-bincangnya, Yolla Yuliana sesekali menggoda Boris Bokir hingga membuatnya salah tingkah. Apalagi saat Yolla mengajukan pertanyaan untuk memilih dirinya atau Angel Karamoy yang juga dikaitkan dengan Boris. Boris yang pada podcast-nya berperan sebagai Pak Robis Kadiv Problem langsung syok.

"Aku tuh penasaran, Pak Boris lebih milih aku apa Angel Karamoy ya?," todong Yolla di Podcast Plus26 yang dikutip Okezone, Senin (24/7/2023).

Angel Karamoy dan Yolla Yuliana sama-sama memiliki daya pikat tersendiri. Keduanya menyandang status janda, namun pesona Angel dan Yolla tak kalah dibandingkan para gadis.

Angel dan Yolla juga sama-sama memiliki gaya modis nan seksi. Tapi siapa lebih kece? Tentu Okezoners punya pilihan masing-masing. Berikut potret adu gaya Angel Karamoy vs Yolla Yuliana, Senin (24/7/2023).

1. Gaya kece pakai baju crop top





Pertama ada potret Angel Karamoy dan Yolla Yuliana saat masing-masing berlibur ke Bangkok, Thailand. Angel tampak stylish dan seksi mengenakan baju crop top putih yang dipadukan ripped jeans. Gayanya makin kece dengan topi motif kotak-kotak, sama seperti sneakers-nya. Gayanya modis dengan menenteng handbag warna coklat brand Louis Vuitton.

Sementara Yolla, dia tampil tak kalah stylish memakai baju crop top hitam dan celana pendek warna senada. Dia melilitkan kain merah dan sneakers putih yang modis. Yolla melengkapi gayanya dengan memakan tas pinggang dan kacamata hitam.

2. Pose candid





Kali ini ada Angel tampak cantik berpose candid melihat kejauhan. Dia mengenakan dress kemben sehingga memperlihatkan bahu mulusnya yang memberi kesan seksi.

Sementara Yolla, dia tampak cantik dalam foto candid saat di atas lapangan. Tampil dengan rambut panjang dikuncir, Yolla yang cemberut tampak menggemaskan.

3. Kece pakai bucket hat

Kalau yang satu ini, Angel tampak memesona dan stylish memakai bucket hat berwarna putih. Dia mengenakan dress kemben yang memamerkan bahu mulusnya.

Sementara Yolla, dia berfoto selfie memakai kacamata hitam dan bucket hat coklat brand Gucci. Untuk outfit, Yolla tak kalah modis dan seksi dari Angel dengan mengenakan dress tali leher.