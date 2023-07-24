Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Centil Shandy Aulia Pakai Gaun Bulu-bulu Pink, Netizen: Barbie Sesungguhnya

Selvianus , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:30 WIB
Potret Centil Shandy Aulia Pakai Gaun Bulu-bulu Pink, Netizen: Barbie Sesungguhnya
Shandy Aulia, (Foto: Instagram @shandyaulia)
A
A
A

SEIRING euforia film Barbie tayang serentak di bioskop pada 19 Juli 2023, membuat banyak orang pun tampak tertarik mengikuti penampilan Barbie.

Tak terkecuali model dan aktris cantik, Shandy Aulia. Lewat akun Instagram miliknya, @shandyaulia, bintang Eiffel I’m In Love tersebut menampilkan potret dirinya bergaya bak boneka Barbie.

"Hi Barbie,"tulis Shandy Aulia, dikutip Senin (24/7/2023).

(Foto: Winston Gomez-Instagram @shandyaulia) 

Berfoto di kotak boneka Barbie, ibu anak satu tersebut terlihat cantik dan centil dalam balutan gaun bulu-bulu warna pink fuschia dari Mr Janhandrianto. Rambut lurus sebahu Shandy distyling gaya simpel, high ponytail dengan aksen roll wet hair untuk vibe seksi.

Halaman:
1 2
      
