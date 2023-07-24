Potret Centil Shandy Aulia Pakai Gaun Bulu-bulu Pink, Netizen: Barbie Sesungguhnya

SEIRING euforia film Barbie tayang serentak di bioskop pada 19 Juli 2023, membuat banyak orang pun tampak tertarik mengikuti penampilan Barbie.

Tak terkecuali model dan aktris cantik, Shandy Aulia. Lewat akun Instagram miliknya, @shandyaulia, bintang Eiffel I’m In Love tersebut menampilkan potret dirinya bergaya bak boneka Barbie.

"Hi Barbie,"tulis Shandy Aulia, dikutip Senin (24/7/2023).

(Foto: Winston Gomez-Instagram @shandyaulia)

Berfoto di kotak boneka Barbie, ibu anak satu tersebut terlihat cantik dan centil dalam balutan gaun bulu-bulu warna pink fuschia dari Mr Janhandrianto. Rambut lurus sebahu Shandy distyling gaya simpel, high ponytail dengan aksen roll wet hair untuk vibe seksi.