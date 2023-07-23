Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Beri Dukungan Moril ke Tentara Perang, Influencer Ini Jadi Stripper di Ukraina

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |22:00 WIB
Beri Dukungan Moril ke Tentara Perang, Influencer Ini Jadi <i>Stripper</i> di Ukraina
Fan Pei Koung, (Foto: Facebook Fan Pei Kuong)
A
A
A

INFLUENCER dan selebgram asal Amerika Serikat, Fan-Pei Koung tengah jadi pemberitaan. Pasalnya, ia berada di  tengah perang berdarah yang sedang terjadi antara Ukraina dan Rusia.

Melansir laporan New York Post, Minggu (23/7/2023) Fan-Pei Koung, dari Houston, Texas disebut bertindak sebagai stripper sebagai bentuk sebuah dukungan emosional untuk para tentara dan sukarelawan Ukraina.

Fan Pei membuat akun OnlyFans gratis, tempat mengakses foto-foto dan video dewasa dirinya untuk tentara dan sukarelawan Ukraina, di mana dia menggambarkan dirinya sebagai seorang pacar yang berkeliling dunia, yang sekarang menjadi sukarelawan di Kharkiv.

Wanita berusia 33 tahun itu menyebut, hasil keuntungan dari akun OnlyFans miliknya tersebut akan digunakan untuk misi kemanusiaan.

"Saya gadis seksi di Ukraina yang ingin menjadi sukarelawan,” ujar Fan Pei kepada The Daily Beast.

Halaman:
1 2
      
