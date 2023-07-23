Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Orang Botak Selalu Bahagia?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |10:00 WIB
Kenapa Orang Botak Selalu Bahagia?
Kenapa orang botak selalu bahagia (Foto: Timesofindia)
KENAPA orang botak selalu bahagia? Hal itu sering ditanyakan oleh banyak orang. Padahal itu hanya sebuah stereotip yang belum akurat.

Pasalnya kebahagiaan merupakan pengalaman setiap orang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kehidupannya. Kebotakan hanyalah salah satu aspek fisik yang tidak dapat menjadi penentu langsung dari kebahagiaan seseorang.

Kenapa Orang Botak Selalu Bahagia

(Kenapa Orang Botak Selalu Bahagia, Foto: Timesofindia)

Tentunya penting untuk melihat kebahagiaan secara menyeluruh, dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis, sosial, dan pribadi yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang.

Perlu diketahui, ada banyak manfaat seseorang yang memiliki tambah tampilan rambut botak. Penasaran apa saja? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Minggu (23/7/2023).

1. Lebih kuat secara seksual

