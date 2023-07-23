Rekomendasi 75 Nama Bayi Laki-Laki Jawa Berawalan I-L, Bermakna Mulia hingga Bijaksana

75 nama bayi laki-laki Jawa berawalan I-L dalam artikel ini bisa menjadi referensi Anda. Apa saja? Simak ulasannya.

Menjelang kelahiran, para orangtua pastinya bakal sibuk mencari nama untuk calon bayinya nanti. Nah, kali ini ada nama bayi laki-laki Jawa berawalan I-L yang memiliki makna baik dan doa.

Berikut 75 nama bayi laki-laki Jawa berawalan I-L yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (24/7/2023).

1. Idam: Keinginan

2. Idhang: Orang yang bisa diandalkan, tempat bersandar

3. Indra: Diberi kemuliaan dan bijaksana

4. Indradewa: Yang diberi kemuliaan oleh Tuhan

5. Inir: Kehormatan

6. Indurasmi: Sinar rembulan

7. Ihatra: Dunia

8. Imba: Selalu bergerak

9. Ismawan: Keteguhan, kebijaksanaan

10. Ismoyono: Keteguhan, kebijaksanaan

11. Jabal: Perubahan

12. Jaeman: Paling disukai

13. Jagadita: Kesejahteraan dunia

14. Jagapati: Menjaga kesehatan

15. Jagaraga: Melindungi raga

16. Jagat: Bumi, dunia

17. Jaka: Anak muda

18. Jamanita: Tabir

19. Janu: Berpikir jauh

20. Janitra: Berderajat tinggi

21. Jantaka: Jelmaan

22. Jarot: Berotot, kuat

23. Jaya: Luar biasa

24. Janadi: Manusia yang baik

25. Jatiadi: Memiliki semangat berkorban

26. Jatmiko: Memiliki sopan santun

28. Jaladara: Aliran air

29. Jayantaka: Orang bijaksana

30. Jayastu: Harapan kemenangan

31. Jiwatrisna: Kehidupan

32. Jumanta: Emas, mutiara

33. Jumanto: Mutiara

34. Kacaya: Selalu dinaungi

35. Kaesang: Keturunan bangsawan

36. Kagendra: Raja burung

37. Kajen: Dihargai

38. Kama: Dipuja

39. Kamajaya: Dewa cinta

40. Kamandaka: Yang memerintah

41. Kanaka: Emas yang berharga

42. Kanigara: Bunga matahari

43. Kantata: Lembing

44. Kariman: Dermawan

45. Karsa: Tulus

46. Karta: Diatur

47. Kasman: Laki-laki berhati lembut

48. Kawaca: Terbaca

49. Kawanda: Awan

50. Kawindra: Raja penyair