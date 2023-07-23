Rekomendasi 75 Nama Bayi Laki-Laki Jawa Berawalan I-L, Bermakna Mulia hingga Bijaksana

75 nama bayi laki-laki Jawa berawalan I-L dalam artikel ini bisa menjadi referensi Anda. Apa saja? Simak ulasannya.
Menjelang kelahiran, para orangtua pastinya bakal sibuk mencari nama untuk calon bayinya nanti. Nah, kali ini ada nama bayi laki-laki Jawa berawalan I-L yang memiliki makna baik dan doa.
Berikut 75 nama bayi laki-laki Jawa berawalan I-L yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (24/7/2023).
1. Idam: Keinginan
2. Idhang: Orang yang bisa diandalkan, tempat bersandar
3. Indra: Diberi kemuliaan dan bijaksana
4. Indradewa: Yang diberi kemuliaan oleh Tuhan
5. Inir: Kehormatan
6. Indurasmi: Sinar rembulan
7. Ihatra: Dunia
8. Imba: Selalu bergerak
9. Ismawan: Keteguhan, kebijaksanaan
10. Ismoyono: Keteguhan, kebijaksanaan
11. Jabal: Perubahan
12. Jaeman: Paling disukai
13. Jagadita: Kesejahteraan dunia
14. Jagapati: Menjaga kesehatan
15. Jagaraga: Melindungi raga
16. Jagat: Bumi, dunia
17. Jaka: Anak muda
18. Jamanita: Tabir
19. Janu: Berpikir jauh
20. Janitra: Berderajat tinggi
21. Jantaka: Jelmaan
22. Jarot: Berotot, kuat
23. Jaya: Luar biasa
24. Janadi: Manusia yang baik
25. Jatiadi: Memiliki semangat berkorban
26. Jatmiko: Memiliki sopan santun
27. Jagadita: Kesejahteraan dunia
28. Jaladara: Aliran air
29. Jayantaka: Orang bijaksana
30. Jayastu: Harapan kemenangan
31. Jiwatrisna: Kehidupan
32. Jumanta: Emas, mutiara
33. Jumanto: Mutiara
34. Kacaya: Selalu dinaungi
35. Kaesang: Keturunan bangsawan
36. Kagendra: Raja burung
37. Kajen: Dihargai
38. Kama: Dipuja
39. Kamajaya: Dewa cinta
40. Kamandaka: Yang memerintah
41. Kanaka: Emas yang berharga
42. Kanigara: Bunga matahari
43. Kantata: Lembing
44. Kariman: Dermawan
45. Karsa: Tulus
46. Karta: Diatur
47. Kasman: Laki-laki berhati lembut
48. Kawaca: Terbaca
49. Kawanda: Awan
50. Kawindra: Raja penyair