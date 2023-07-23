Advertisement
HOME WOMEN LIFE

60 Nama Bayi Laki-Laki Jawa Berawalan E-H, Bermakna Penuh Kasih Sayang dan Pembawa Kebahagian

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |05:00 WIB
60 Nama Bayi Laki-Laki Jawa Berawalan E-H, Bermakna Penuh Kasih Sayang dan Pembawa Kebahagian
Nama bayi laki-laki Jawa (Foto: Timesofindia)
A
A
A

60 nama bayi laki-laki Jawa berawalan E-H dalam artikel ini bisa menjadi referensi Anda. Apa saja? Simak ulasannya.

Menjelang kelahiran, para orangtua pastinya bakal sibuk mencari nama untuk calon bayinya nanti. Nah, kali ini ada nama bayi laki-laki Jawa berawalan E-H yang memiliki makna baik dan doa.

Berikut 60 nama bayi laki-laki Jawa berawalan E-H yang dikutip dari berbagai sumber, Minggu (23/7/2023).

Nama Bayi Laki-Laki

1. Edi: Sangat baik

2. Eko: Anak pertama

3. Elang: Burung elang

4. Elon: Mengikuti arus

5. Eman: Kasih sayang

6. Enda: Anak terakhir

7. Endaru: Kuat

8. Endra: Yang terakhir

9. Enes: Sendiri

10. Enrda: Pangeran

11. Estiawan: Memiliki cita-cita

12. Estiono: Ideal

13. Estu: Bersungguh-sungguh

14. Euko: Anak pertama

15. Fajar: Waktu pagi buta

16. Fazaira: Lahir di waktu fajar

17. Fusena: Kilau cahaya

18. Gadhing: Anak laki-laki yang kokoh

19. Gama: Perjalanan

20. Gamya: Bertingkah laku baik

21. Gandara: Nada dan irama

22. Gandawasa: Harum baunya

23. Ganendra: Pasukan dewa

24. Garjita: Bisa dibanggakan

25. Gatra: Penyayang keluarga

26. Gentala: Naga

27. Giandra: Sejahtera dan cerdas

28. Gilang: Anak laki-laki yang teguh

29. Gitarja: Senandung riang, nyanyian kegembiraan

30. Giyana: Anak yang penuh dengan semangat

31. Guinandra: Sentausa dan pintar

32. Gumelar: Anak laki-laki yang terus terang

33. Gunawan: Laki-laki yang berguna

34. Guntur: Suci

35. Gurnito: Suara yang bergema

36. Hadi: Petunjuk jalan

37. Hadinata: Pelindung dan pembimbing

38. Hadyan: Anak yang jujur

39. Handaru: Wahyu, kebahagiaan

40. Hanenda: Tidak mudah menyerah

