60 Nama Bayi Laki-Laki Jawa Berawalan E-H, Bermakna Penuh Kasih Sayang dan Pembawa Kebahagian

60 nama bayi laki-laki Jawa berawalan E-H dalam artikel ini bisa menjadi referensi Anda. Apa saja? Simak ulasannya.
Menjelang kelahiran, para orangtua pastinya bakal sibuk mencari nama untuk calon bayinya nanti. Nah, kali ini ada nama bayi laki-laki Jawa berawalan E-H yang memiliki makna baik dan doa.
Berikut 60 nama bayi laki-laki Jawa berawalan E-H yang dikutip dari berbagai sumber, Minggu (23/7/2023).
1. Edi: Sangat baik
2. Eko: Anak pertama
3. Elang: Burung elang
4. Elon: Mengikuti arus
5. Eman: Kasih sayang
6. Enda: Anak terakhir
7. Endaru: Kuat
8. Endra: Yang terakhir
9. Enes: Sendiri
10. Enrda: Pangeran
11. Estiawan: Memiliki cita-cita
12. Estiono: Ideal
13. Estu: Bersungguh-sungguh
14. Euko: Anak pertama
15. Fajar: Waktu pagi buta
16. Fazaira: Lahir di waktu fajar
17. Fusena: Kilau cahaya
18. Gadhing: Anak laki-laki yang kokoh
19. Gama: Perjalanan
20. Gamya: Bertingkah laku baik
21. Gandara: Nada dan irama
22. Gandawasa: Harum baunya
23. Ganendra: Pasukan dewa
24. Garjita: Bisa dibanggakan
25. Gatra: Penyayang keluarga
26. Gentala: Naga
27. Giandra: Sejahtera dan cerdas
28. Gilang: Anak laki-laki yang teguh
29. Gitarja: Senandung riang, nyanyian kegembiraan
30. Giyana: Anak yang penuh dengan semangat
31. Guinandra: Sentausa dan pintar
32. Gumelar: Anak laki-laki yang terus terang
33. Gunawan: Laki-laki yang berguna
34. Guntur: Suci
35. Gurnito: Suara yang bergema
36. Hadi: Petunjuk jalan
37. Hadinata: Pelindung dan pembimbing
38. Hadyan: Anak yang jujur
39. Handaru: Wahyu, kebahagiaan
40. Hanenda: Tidak mudah menyerah