Pilih Lipstick Sehari-hari, Tata Janeeta Punya 3 Syarat Khusus

Penyanyi Tata Janeeta ternyata cukup pemilih untuk urusan makeup, khususnya bagian produk bibir salah satunya lipstick.

Tak asal pilih, penyanyi bersuara khas itu mengaku bahkan sampai punya tiga kriteria khusus saat memilih lipstick yang akan ia pakai sehari-hari.

"Aku ada kriteria tersendiri soal lipstick, pertama itu harus ringan saat digunakan di bibir terasa lembap meski hasilnya matte," ungkap Tata Janeeta kala ditemui di acara peluncuran TJ Lip Cream by Tata Janeeta, Jakarta, Minggu (23/7/2023)

Selanjutnya, perempuan kelahiran Bandung, 18 September 1982 ini menyukai lipstick yang pemakaiannya bisa awet bertahan cukup lama di bibir. Ia mengaku, pasalnya bukan tipe wanita yang hobi retouch makeup berulang kali.

"Kriteria kedua adalah long lasting, karena aku dalam menggunakan make up tidak suka kalau touch up terlalu sering," tambahnya.

Tak hanya sekedar warna yang menarik dan pas untuk tone kulitnya, mantan personel Dewi Dewi ini menerangkan ia sangat memerhatikan kandungan lipstik yang ia pakai. Tak heran ia wajib memilih lipstik dengan formula bisa menyehatkan bibir.

"Kriteria ketiga, kandungannya harus yang menyehatkan bibir. Jadi ketika menggunakan lipstick atau lipcream, tidak hanya berfungsi untuk make up, tapi juga sekaligus merawat bibir agar tetap sehat," tutup Tata singkat

(Rizky Pradita Ananda)