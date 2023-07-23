Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Menjaga Ingatan Tetap Tajam, Salah Satunya Bersosialisasi!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |07:47 WIB
5 Cara Menjaga Ingatan Tetap Tajam, Salah Satunya Bersosialisasi!
Bersosialisasi (Foto: Kenshington mum)
SELAMA ini ingatan akan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas hidup serta produktivitas seseorang di tempat kerja dan meningkatkan risiko demensia.

Untuk mencegah efek buruk penuaan pada ingatan, sebuah studi yang dilakukan pada orang dewasa di China mengusulkan kombinasi kebiasaan gaya hidup sehat yang diperlukan untuk kesehatan memori yang optimal. Bahkan bagi mereka yang secara genetik cenderung mengalami penurunan memori.

Berikut adalah 5 hal yang berkontribusi terhadap gaya hidup sehat yang bisa mengurangi resiko kehilangan memori dilansir dari TRT World.

1. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kendalikan kolesterol Anda, gula darah, dan tekanan darah dengan pola makan yang sehat. Dimana hal tersebut adalah hal yang paling kuat hubungannya dengan memori atau ingatan.

2. Latih otak Anda. Lakukan aktivitas atau kegiatan kognitif setidaknya dua kali seminggu.

3. Olahraga.Tentu Anda sudah tidak asing dengan ungkapkan yang menyebutkan bahwa tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

Lakukan olahraga atau aktivitas fisik guna melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh termasuk otak. Berjalan selama 10 menit beberapa kali dalam sehari juga bisa membantu membuat Anda menjaga kebugaran dan ingatan yang kuat.

Halaman:
1 2
      
