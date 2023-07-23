5 Fakta Meninggalnya Justyn Vicky, Binaragawan yang Tertimpa Barbel Lebih dari 200 Kilogram

BINARAGAWAN sekaligus influencer kebugaran Indonesia, Justyn Vicky, meninggal dunia akibat cedera yang dia alami saat latihan di salah satu gym di Bali.

Pria berusia 33 tahun itu gagal melakukan squat ketika berusaha mengangkat barbel kurang lebih seberat 210 kilogram. Benda itu lantas menimpanya dan menyebabkan Justyn mengalami patah tulang dan cedera serius lainnya. Berikut beberapa fakta terkait meninggalnya binaragawan, coach, sekaligus influencer kesehatan Justyn Vicky, dihimpun dari berbagai sumber, Minggu (23/7/2023)

1. Waktu kejadian: Kecelakaan dalam latihan itu dilaporkan terjadi ketika Justyn sedang berlatih di gym The Paradise Bali, Sanur pada Sabtu 15 Juli 2023.

Insiden fatal yang dialami mendiang Justyn, tak hanya ramai diperbincangkan publik dunia maya dalam beberapa hari terakhir. Tapi juga ikut diberitakan oleh banyak media asing seperti Daily Mail, Fox News, dan Channel News Asia.

2.Kecelakaan terjadi saat squat: Dalam video yang viral di media sosial, kecelakaan fatal merenggut nyawa tersebut diawali dengan Justyn yang terlihat sedang melakukan squat press dengan barbel di pundaknya. Namun Justyn tidak dapat berdiri tegak setelah melakukan squat.

