10 Tempat Wisata Cocok buat Kaum Introvert, Suasananya Damai Menenangkan Jiwa

TEMPAT wisata sejatinya memiliki suasana yang ramai, mengingat yang butuh liburan bukan hanya diri kita saja tapi orang lain juga. Tentu ini menjadi masalah yang serius bagi kaum introvert.

Mereka akan kehilangan rasa nyaman dan sulit untuk bisa leluasa dalam menikmati liburan. Untuk itu, kaum introvert biasanya akan memilih tempat yang tenang, damai, jauh dari keramaian.

Nah buat kalian para introvert, berikut Okezone rangkumkan 10 rekomendasi tempat wisata keren yang tidak terlalu ramai dengan pemandangan mengagumkan;

1. Gili Nanggu, Lombok

Gili Nanggu merupakan tempat wisata yang relatif masih sepi. Berbeda dsri Gili Trawangan, pantai cantik dengan hamparan pasir putih dan air laut biru ini menawarkan suasana yang tenang dan damai.

Gili Nanggu sangat cocok bagi para wisatawan dengan kepribadian introvert. Lokasinya dekat dengan Gili Kendis dan Gili Sindak, tinggal menyewa boat dari Pelabuhan Lembar atau Tawun untuk sampai di sana.

Gili Nanggu, Lombok (Foto: IG/@wbwilapa)

2. Telaga Sunyi Batu Raden, Purwokerto

Berjarak sekira 2.5 kilometer dari lokasi Wanawisata Batu Raden, Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, telaga ini menyajikan kesunyian nan elok. Pemandangan alam hijau, serta air jernih dan segar tersaji di sana.

Telaga Sunyi Batu Raden cocok untuk menyepi sejenak dari hiruk-pikuk sekitar. Meski demikian, ketika memilih untuk berwisata di sana diwajibkan untuk selalu berhati-hati, pasalnya arus air Telaga Sunyi Batu Raden terbilang deras.

3. Hutan Mangrove Magepanda, NTT

Hutan Mangrove Magepanda yang berada di Dusun Dete, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka juga bisa dijadikan pilihan para kaum introvert yang ingin berlibur dengan tenang.

Tempat ini menawarkan pemandangan tanaman bakau nan hijau sejauh mata memandang. Pemandangan ini bisa dinikmati dari ketinggian di atas menara kayu. Berfoto ria menjadi ritual wajib saat di sana.

Goa Jomblang (Foto: IG/@maspeot)

4. Goa Jomblang, Yogyakarta

Goa Jomblang merupakan gua vertikal yang terbentuk karena runtuhnya tanah dan vegetasi akibat proses geologi. Goa ini berlokasi di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

Goa Jomblang memiliki kedalaman 50 meter dengan suasana sunyi yang cocok untuk merefresh pikiran. Namun perlu dicatat bahwa untuk masuk ke sana membutuhkan keahlian serta alat khusus.