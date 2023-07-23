Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Surga Tersembunyi di Halmahera Selatan, Air Terjun Bibinoi hingga Pulau Tawale nan Eksotis

Antara , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |00:03 WIB
Intip Surga Tersembunyi di Halmahera Selatan, Air Terjun Bibinoi hingga Pulau Tawale nan Eksotis
Pantai Relaxa di Halmahera Selatan (Foto: Instagram/@osvaldorios17)
A
A
A

INDONESIA merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Di setiap daerah bahkan memiliki 'harta karun' yang dapat menggerakkan ekonomi daerah dan tentunya menyejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Salah satu aset pariwisata yang ada di Halmahera Selatan ialah jejeran pulau cantik yang menjadi destinasi wisata kebanggaan Indonesia.

Kepala Dinas Pariwisata Halmahera Selatan, Ali Hasan berujar bahwa setidaknya ada 9 destinasi wisata yang dikembangkan di wilayah itu.

Sebut saja Pulau Widi, Pulau Tawale, Nusa Ra, Pulau Guara Ici (underwater), Manggayoang, Air Panas Tawa, Air Terjun Bidadari, Pantai Omamoi dan Air Terjun Bibinoi. Selain itu juga ada kawasan geopark yang bisa dikembangkan.

Infografis Geopark Indonesia

Geopark adalah sebuah konsep berbasis warisan geologi yang memiliki nilai sebagai taman bumi, selain aspek geologi yang memiliki nilai lebih sebagai taman bumi aspek geologi (geodivircity) juga didukung oleh keaneka ragaman hayati (biodiversity) dan kultur masyarakat (culturdivercity) potensi atau geological heritagesite (geosite).

Aspek tersebut didorong untuk mendukung Geopark Bacan, Air Panas Tawa, Telaga Nusa, dan Manggayoang Wayamiga dan sebaran batuan metamorf Bacan.

Air Terjun Bibinoi

Air Terjun Bibinoi (Foto: Instagram/@jnahmdn_)

Geosite ini terdapat di Pulau Bacan sementara geosite lainnya juga berpotensi dikembangkan sebagai kawasan geopark.

"Tersendiri adalah Kars Tawale. Sebagai langka awal dari pencanangan Geopark Bacan dan telah ditetapkan dalam pemetaan awal. Dengan mendorong pulau Bacan sebagai kawasan geopark maka dampaknya adalah wisata berbasis edukasi," terangnnya.

Daya tarik lain dari Pulau Bacan ialah Burung Bidadari Halmahera (Semioptera Wallacii) yang menjadi salah satu dari 27 jenis burung langka Maluku Utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070882/ilustrasi_resort_hutan-iOCB_large.jpg
9 Resor Mewah di Hutan Hujan untuk Pengalaman Menginap Dekat Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/408/3070868/aurora_borealis_fenomena_cahaya_utara_yang_memikat_langit_malam-kBwc_large.jpg
Aurora Borealis, Fenomena Cahaya Utara yang Memikat Langit Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/408/3029768/danau_memukau_di_berau-4OGZ_large.JPG
3 Danau Memukau di Berau, Cantik Segarkan Mata Wajib Masuk Bucket List
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/408/3023669/driam_riverside-g3hQ_large.JPG
7 Tempat Wisata Keren di Ciwidey, Pas buat Healing dan Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/408/3023098/tawangmangu_wonder_park-ir67_large.JPG
7 Tempat Wisata Populer di Tawangmangu, Cocok Dieksplor saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020500/danau_paisu_pok-oafX_large.JPG
Mirip Labuan Cermin, Danau di Sulawesi Tengah Ini Indah Sebening Kaca
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement