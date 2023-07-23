Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tak Semua Bisa Dipelihara, Inilah 6 Hewan Paling Setia di Dunia

Cita Zenitha , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |04:02 WIB
Angsa, salah satu hewan paling setia di dunia (Foto: Instagram/@pueppizessin)
A
A
A

TERDAPAT 6 hewan setia di dunia yang memiliki ikatan erat dengan pasangannya. Hewan-hewan tersebut bahkan rela mati supaya pasangannya terlindungi dari hewan lain.

Kesetiaan tidak hanya milik manusia. Hewan juga memiliki rasa loyalitas kepada pasangan atau majikannya. Mereka membangun hubungan emosional sama seperti manusia.

Meski tidak semua hewan memiliki rasa kesetiaan. Namun, beberapa ras hewan membentuk ikatan seumur hidupnya.

Hewan yang memiliki rasa setia tidak hanya datang dari jenis tertentu saja. Dilansir dari Animal Wised, berikut adalah 6 hewan setia di dunia yang pernah ada.

1. Angsa

Angsa merupakan salah satu hewan yang hidup berpasangan. Memasuki musim dingin mereka akan mencari pasangan. Ketika betina bertelur, sang jantan akan menjaganya dari hewan lain.

Mereka akan bersifat agresif ketika bertemu angsa lain atau manusia. Angsa terkenal dengan kesetiaannya hingga akhir hayat. Ketika pasangannya mati, angsa tidak akan mencari pasangan lagi.

Angelfish Prancis

Angelfish Prancis (Foto: Instagram/@pureadventurepr)

2. Angelfish Prancis

Ikan dengan nama latin Pomacanthus Paru terkenal dengan kesetiaannya pada pasangannya.

Ikan laut ini akan saling membela pasangannya saat dalam bahasa. Bakan dalam tangki air pun, ikan Angelfish Prancis ini akan mempertahankan apa yang menjadi miliknya.

3. Elang Botak

Hewan yang terdapat dalam simbol Amerika Serikat ini menikah satu kali seumur hidup. Elang tidak akan berpaling dari pasangannya sampai mereka mati. Keduanya juga bersama-sama membangun sarang untuk anak-anak.

Elang botak betina dan jantan akan bergantian merawat anak-anak mereka. Elang botak muda akan bertahan di sarang sampai mereka mampu menjaga diri.

