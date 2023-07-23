Mau Liburan ke Negeri Gajah Putih? Yuk Cek Syarat Masuk Thailand 2023

SYARAT masuk Thailand 2023 akan dibahas dalam artikel ini. Thailand memiliki segudang destinasi wisata keren yang wajib untuk dikunjungi. Syarat masuk negeri gajah putih sebenarnya cukup mudah.

Nah, bagi Anda yang hendak berlibur ke Thailand, perlu mengetahui syarat-syarat berikut ini, agar perjalanan tidak menemui hambatan.

Untuk bisa melenggang di Thailand, wisatawan setidaknya harus sudah mendapat vaksin booster dosis 3. Apabila belum mendapatkannya, maka diwajibkan membawa hasil tes RT-PCR.

Masuk Thailand juga kini tidak perlu menghabiskan waktu untuk menjalani karantina. Bagi yang menginap di hotel, hanya perlu memastikan bahwa ia sudah memesan hotel sebelum keberangkatan.

Syarat lainnya adalah memiliki asuransi kesehatan. Tapi ini hanya berlaku untuk pelancong asal China, India, dan Myanmar. Di luar tiga negara tersebut hanya perlu menyiapkan asuransi perjalanan.