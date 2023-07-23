Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Merakyat Banget, Nikita Willy Sebut Baby Issa Doyan Makan Tempe

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |20:31 WIB
Merakyat Banget, Nikita Willy Sebut Baby Issa Doyan Makan Tempe
Nikita Willy dan Baby Issa (Foto: Instagram @nikitawillyofficial94)
A
A
A

GAYA parenting atau pola asuh Nikita Willy terhadap sang putra, Issa Xander Djokosoetono seringkali mencuri perhatian banyak netizen.

Termasuk salah satunya, cara atau metode Nikita sebagai ibu dalam memberikan asupan makanan bergizi kepada putranya itu. Jika banyak anak pesohor diberi aneka makanan mahal nan mewah, ternyata salah satu asupan makanan bergizi yang diberikan Nikita pada Issa adalah tempe.

Selain sebagai salah satu sumber protein sehat, Nikita mengungkap jika sang anak justru begitu doyan makan tempe.

"Kita semua tahu kan tempe itu makanan khas Indonesia, proteinnya tinggi, bagus dan murah juga," kata Nikita Willy saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

 BACA JUGA:

(Foto: Instagram @janicaturini) 

Kesukaan Baby Issa akan makan tempe, dikisahkan pesinetron cantik tersebut kemungkinan karena selama ia mengandung sang anak kala itu, Niki hampir setiap harinya makan tempe. Kebiasaan akan senang makan tempe ini dilanjutkan Niki hingga Issa memasuki fase mengonsumi MPASI.

"Saat hamil aku hampir setiap hari makan tempe, aku mau banget makan tempe. Terus pada saat Issa mulai MPASI, aku cobain tempe sekali, Issa bisa makan banyak banget tempe itu. Jadi menurut aku tempe adalah makanan favoritnya dia," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/298/3043000/tempe_jepang-DTCn_large.jpg
Viral Tempe Made In Bogor Dijual di Jepang dengan Harga Rp35 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/298/3021908/ditaruh-di-kulkas-bikin-kering-begini-cara-menyimpan-tempe-yang-tepat-KaUE7UcGOC.jpg
Ditaruh di Kulkas Bikin Kering, Begini Cara Menyimpan Tempe yang Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/298/3016103/tempe-kembali-diajukan-sebagai-warisan-budaya-tak-benda-ke-unesco-7LI0fnZjAA.jpg
Tempe Kembali Diajukan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/298/2980300/wow-tempe-jadi-makanan-favorit-hanni-newjeans-1YkY7ZFkjx.jpg
Wow! Tempe Jadi Makanan Favorit Hanni NewJeans!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/298/2950388/cara-bikin-tempe-dari-kacang-kenari-unik-dan-lebih-legit-Ebpg1YCWlc.jpg
Cara Bikin Tempe dari Kacang Kenari, Unik dan Lebih Legit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/298/2904439/resep-tempe-goreng-kriuk-nikmat-disajikan-sebagai-pendamping-nasi-tGuj4p1IJi.jpg
Resep Tempe Goreng Kriuk, Nikmat Disajikan sebagai Pendamping Nasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement