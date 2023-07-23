Merakyat Banget, Nikita Willy Sebut Baby Issa Doyan Makan Tempe

GAYA parenting atau pola asuh Nikita Willy terhadap sang putra, Issa Xander Djokosoetono seringkali mencuri perhatian banyak netizen.

Termasuk salah satunya, cara atau metode Nikita sebagai ibu dalam memberikan asupan makanan bergizi kepada putranya itu. Jika banyak anak pesohor diberi aneka makanan mahal nan mewah, ternyata salah satu asupan makanan bergizi yang diberikan Nikita pada Issa adalah tempe.

Selain sebagai salah satu sumber protein sehat, Nikita mengungkap jika sang anak justru begitu doyan makan tempe.

"Kita semua tahu kan tempe itu makanan khas Indonesia, proteinnya tinggi, bagus dan murah juga," kata Nikita Willy saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Kesukaan Baby Issa akan makan tempe, dikisahkan pesinetron cantik tersebut kemungkinan karena selama ia mengandung sang anak kala itu, Niki hampir setiap harinya makan tempe. Kebiasaan akan senang makan tempe ini dilanjutkan Niki hingga Issa memasuki fase mengonsumi MPASI.

"Saat hamil aku hampir setiap hari makan tempe, aku mau banget makan tempe. Terus pada saat Issa mulai MPASI, aku cobain tempe sekali, Issa bisa makan banyak banget tempe itu. Jadi menurut aku tempe adalah makanan favoritnya dia," sambungnya.