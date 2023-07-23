Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Klappertart Klasik, Dessert Manis Lembut Bikin Ketagihan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |18:30 WIB
Resep Klappertart Klasik, <i>Dessert</i> Manis Lembut Bikin Ketagihan
Resep Klappertart klasik, (Foto: Instagram @linagui.kitchen)
A
A
A

KLAPPERTART merupakan kue berbahan dasar kelapa, dari namanya memang secara harafiah kue ini memang berarti ‘kue kelapa’.

Cita rasa dan tekstur  kue yang lembut, gurih  dan juga manis, membuat Klappertart disukai banyak orang sebagai dessert atau penutup mulut setelah menyantap hidangan tertentu. Terlihat rumit, padahal bahan utama untuk membuat kudapan manis satu ini hanya susu, tepung terigu, dan telur.

Lantas bagaimana cara membuatnya? Berikut resep Klappertart klasik dikutip dari Instagram @linagui.kitchen, Minggu (23/7/2023).

Bahan A :

250 ml susu plain

70 gr gula pasir

1/4 st vanilla essence

80 ml susu kental manis

400 m air kelapa

 BACA JUGA:

Bahan B:

 

50 gr tepung terigu

15 gr tepung maizena

15 gr tepung custard

3 butir kuning telur

250 ml susu plain

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
