5 Tips Selamatkan Nasi Kelembekan dan Basah, Simpan di Lemari Es Salah Satunya!

MEMASAK nasi terlihat gampang dan simpel, tapi jangan salah ternyata memasak nasi walau memakai alat misalnya magic com atau rice cooker pun tetap berpeluang untuk salah.

Contohnya nasi menjadi lembek dan lengket, sehingga kurang berselera untuk dimakan dan juga bisa merusak cita rasa masakan. Jika menemui situasi seperti ini, nasi yang terlalu lembek dan lengket ini jangan langsung dibuang ya! Sebab Anda masih bisa menyelamatkannya dengan lima tips di bawah ini, intip paparannya berikut ini, seperti dilansir dari NDTV Food, Minggu (23/7/2023)

1. Kuras air berlebih: Cara termudah untuk memperbaiki nasi kelembekan ini, pertama dengan menguras semua air berlebihnya dengan menggunakan saringan. Ini akan membantu menghilangkan kelebihan pati dari nasi, setelah disaring lalu masukkan kembali ke dalam rice cooker atau panci dan panaskan kembali selama beberapa menit agar kelembapannya menguap.

2. Simpan di lemari es: Jika nasi masih terasa lengket setelah airnya ditiriskan, sebar nasi secara merata di atas piring dan simpan di lemari es selama 20-30 menit. Pastikan air benar-benar kering sebelum mengeluarkannya. Setelah matang, tinggal panaskan nasi secukupnya untuk dimakan.

3. Panaskan dalam oven: Penyelamat nasi basah dan lembek selanjutnya adalah oven. Pertama, kuras semua air pada nasi terlebih dahulu baru lanjut lapisi baki oven dengan kertas roti dan sebarkan nasi secara merata di atasnya dalam satu lapisan.