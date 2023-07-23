Resep Bakso Udang Ayam Wortel, Dijamin si Kecil Makin Lahap!

RESEP masakan berikut ini bisa menjadi referensi menu di akhir pekan. Rekomendasi resep kali ini adalah bakso udang ayam wortel.

Akhir pekan paling enak memang menyantap bakso. Selain rasanya yang enak, si kecil juga pasti suka. Dijamin dia bakal semakin lahap makannya.

Cara membuatnya juga praktis dan bahan-bahannya mudah didapatkan. Penasaran? Berikut resep bakso udang ayam wortel yang dikutip dari Instagram @yscooking, Minggu (23/7/2023).

Bahan-bahan:

250 gr ayam giling

10 ekor udang besar cincang kasar