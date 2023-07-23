Kim Kardashian Akui Masih Simpan Semua Koleksi Yeezy Rancangan Kanye West

MESKI sudah bercerai sebagai pasangan suami-istri, ternyata jejak rekam dari seorang Kanye West termasuk kiprahnya sebagai desainer mode, masih disimpan rapi oleh sang mantan istri, Kim Kardashian.

Terungkap lewat episode terbaru tayangan reality show The Kardashians, Kim mengaku ia masih menyimpan semua fashion piece koleksi Yeezy rancangan Kanye. Bahkan termasuk koleksi pakaian yang biasa dipakai Kanye.

BACA JUGA:

“Kanye bilang bakar saja koleksi tersebut, tapi aku pikir anak-anak akan menyukainya dan berpikir bahwa rancangan ayahnya tersebut adalah hal yang keren,” jelas Kim, dikutip dari Page Six, Minggu (23/7/2023)

(Foto: Hulu)

“Jadi aku menyimpan semua koleksinya, kombinasi dari desain rancangannya dan pakaian sebenarnya dari Kanye untuk anak-anak,” imbuhnya.