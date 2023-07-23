Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kim Kardashian Akui Masih Simpan Semua Koleksi Yeezy Rancangan Kanye West

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |21:00 WIB
Kim Kardashian Akui Masih Simpan Semua Koleksi Yeezy Rancangan Kanye West
Kim Kardashian dan keempat anaknya, (Foto: Instagram @kimkardashian)
A
A
A

MESKI sudah bercerai sebagai pasangan suami-istri, ternyata jejak rekam dari seorang Kanye West termasuk kiprahnya sebagai desainer mode, masih disimpan rapi oleh sang mantan istri, Kim Kardashian.

Terungkap lewat episode terbaru tayangan reality show The Kardashians, Kim mengaku ia masih menyimpan semua fashion piece koleksi Yeezy rancangan Kanye. Bahkan termasuk koleksi pakaian yang biasa dipakai Kanye.

 BACA JUGA:

“Kanye bilang bakar saja koleksi tersebut, tapi aku pikir anak-anak akan menyukainya dan berpikir bahwa rancangan ayahnya tersebut adalah hal yang keren,” jelas Kim, dikutip dari Page Six, Minggu (23/7/2023)

(Foto: Hulu) 

“Jadi aku menyimpan semua koleksinya, kombinasi dari desain rancangannya dan pakaian sebenarnya dari Kanye untuk anak-anak,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/194/3005455/potret-kim-kardashian-pakai-dress-ekstrem-dengan-pinggang-super-kecil-di-met-gala-2024-t0GHKM2Csi.jpg
Potret Kim Kardashian Pakai Dress Ekstrem dengan Pinggang Super Kecil di Met Gala 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/194/2986812/kim-kardashian-tenteng-tas-hermes-hampir-rp1-miliar-ke-lapangan-basket-ditaruh-di-lantai-ahSzr7rLoD.jpg
Kim Kardashian Tenteng Tas Hermes Hampir Rp1 Miliar ke Lapangan Basket, Ditaruh di Lantai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/194/2960459/kim-kardashian-pamer-koleksi-129-tas-balenciaga-bernilai-hampir-rp7-miliar-5h4yqsd6D5.jpg
Kim Kardashian Pamer Koleksi 129 Tas Balenciaga, Bernilai Hampir Rp7 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/194/2959749/kim-kardashian-pilih-balik-ke-balenciaga-langsung-panen-hujatan-netizen-Ib4mvPKwjm.jpg
Kim Kardashian Pilih Balik ke Balenciaga, Langsung Panen Hujatan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/611/2898332/ahli-kecantikan-pribadi-bocorkan-ritual-skincare-kim-kardashian-wVjYU3sQP7.jpg
Ahli Kecantikan Pribadi Bocorkan Ritual Skincare Kim Kardashian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/612/2852426/ketika-anak-kim-kardashian-kegirangan-sukses-dapat-jersey-neymar-phFeErYyv8.JPG
Ketika Anak Kim Kardashian Kegirangan Sukses Dapat Jersey Neymar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement