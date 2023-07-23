Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Perhiasan Mewah Cartier Seharga Rp400 Juta Habis Terjual, Efek V BTS?

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |13:00 WIB
Perhiasan Mewah Cartier Seharga Rp400 Juta Habis Terjual, Efek V BTS?
V BTS, (Foto: Allkpop)
A
A
A

KIM Taehyung atau V BTS belum lama ini resmi didapuk sebagai duta merek global dari lini perhiasan mewah, Cartier.

Begitu diumumkan menjadi global brand ambassador terbaru, foto-foto visual dari BTS tersebut mengenakan kalung koleksi lini Panthère de Cartier pun langsung dirilis. Seiring dengan pernyataan Cartier yang menilai pelantun hits Boys in Luv dan Dynamite itu punya aura dan vibe yang sama dengan Panther.

“Dalam mewujudkan daya tarik dan aura macan kumbang, pilihan kami tentu saja jatuh pada V,” ujar Arnaud Carrez, Senior Vice President & Chief Marketing Officer Cartier.

Tak lama setelah berita V resmi diumumkan menjadi duta merek global beredar ke publik, dikutip dari Allkpop, Minggu (23/7/2023) laman situs resmi Cartie dilaporkan sempat eror atau mengalami crash sesaat karena lonjakan trafik padat yang terlalu tiba-tiba.

(Foto: Allkpop) 

Beberapa media, termasuk majalah mode Highsnobiety, melaporkan eror tersebut dikarenakan para ARMY (fandom penggemar BTS) langsung memburu laman situs perusahaan perhiasan untuk membeli perhiasan dari koleksi "Panthère de Cartier" yang dikenakan oleh V.

Halaman:
1 2
      
