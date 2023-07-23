Tampil Menggoda, Gaya Siva Aprilia Pakai Kemeja Melorot Bikin Gagal Fokus!

SIVA Aprilia merupakan salah satu model sekaligus Disc Jockey (DJ) Tanah Air yang penampilannya selalu mencuri perhatian. Tak hanya cantik, Siva Aprilia juga sering memamerkan penampilan seksinya di Instagram.

Seperti belum lama ini Siva Aprilia mengunggah foto terbarunya saat menjalani pemotretan. Dia tampil seksi memakai inner jaring-jaring yang dipadukan dengan kemeja putih.

Kemeja tersebut sengaja distyling melorot satu bagian hingga menambah kesan menggoda. Ini lantaran bra putih yang dikenakan Siva sedikit terlihat dari balik jaring-jaring.

Untuk rambutnya sendiri distyling model kepang dan dia memakai makeup tebal yang membuatnya makin cantik dan memesona. Dia memadukan penampilannya dengan high boots warna silver dengan aksen tali.

Siva nampak duduk dengan pose menggoda dengan tatapan tajam dan eskpresi wajah fierce. Tak lupa Siva menyapa para penggemarnya.

“Coba absen dong followers kesayanganku umur berapa cih?,” tanya Siva Aprilia seperti dikutip dari Instagram @sivaapriliareal, Senin (24/7/2023).