5 Potret Cantik BCL saat Duet dengan Ariel NOAH, Dansa Romantis Bikin Netizen Baper: Semoga Berjodoh

BUNGA Citra Lestari kembali membagikan potret kompaknya bersama Ariel NOAH ketika tampil berduet di Java Jazz Festival 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Juni 2023 lalu.

Beberapa potret itu tampak ia bagikan di akun Instagramnya baru-baru ini. Tak hanya membagikan potret berdua dengan Ariel, ia juga tampak membagikan potret keseruan dengan para kru di lokasi.

“Waktu itu di Java Jazz,” tulis BCL, dalam keterangan unggahannya, disertai emoji tersenyum.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @bclsinclair, Minggu (23/7/2023).

1. Potret berdua





BCL tampak mengunggah potretnya saat berdua di atas panggung dengan Ariel NOAH. Meski berada dekat dalam dekapan Ariel, BCL tampak tak canggung sedikitpun memamerkan kedekatannya dengan duda anak satu ini.

2. Potret bareng kru





BCL juga tampak mamerkan potret keseruan bersama para kru Java Jazz Festival di atas panggung. Meski begitu, posisinya masih tampak konsisten berada di samping Ariel.

BCL yang saat itu tengah mengenakan setelan outfit motif strip hitam putih berupa atasan tanktop berkancing dan rok mini itu tampak terlihat serasi dengan Ariel yang mengenakan atasan kemeja lengan pendek hitam.

3. Dansa bareng Ariel





BCL juga tampak membagikan kolase foto saat asyik berdansa berdua Ariel di atas panggung. Saat itu mereka tampak sama-sama terhanyut saat membawakan lagu Frank Sinatra berjudul Somethin' Stupid.

Di tengah lagu tersebut, Ariel dan BCL pun menyuguhkan tarian dansa dengan diiringi alunan jazz elegan. Keduanya tampak pun terlihat cukup serasi.