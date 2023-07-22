Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Merawat Perhiasan agar Tak Cepat Kusam dan Jadi Sarang Kuman

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |21:40 WIB
Tips Merawat Perhiasan agar Tak Cepat Kusam dan Jadi Sarang Kuman
Tips merawat perhiasan (Foto: Timesofindia)
A
A
A

PUNYA perhiasan yang cantik harus dirawat dengan baik. Sayangnya banyak orang Perhiasan dengan ukuran kecil memang cukup sulit dibersihkan.

Tak jarang orang jadi malas membersihkan perhiasan mereka. Padahal di era teknologi yang semakin canggih, membersihkan perhiasan menjadi semakin mudah loh.

Tips Merawat Perhiasan

Banyak juga orang menganggap sepele mengenai kebersihan perhiasan. Catat ya, jika perhiasan tidak pernah dibersihkan akan berdebu dan membuatnya kusam. Di samping itu, perhiasan yang kotor akan menjadi tempat bersarangnya kuman maupun bakteri.

Kuman dan bakteri yang menempel pada perhiasan, bahkan bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit seperti keracunan, difteri, dan sariawan. Makanya penting sekali menjaga kebersihan perhiasan dengan menggunakan alat ultrasonic cleaner, seperti Notale Ultrasonic.

Telusuri berita women lainnya
