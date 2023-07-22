Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Disambut Hangat, Ganjar Pranowo Dengarkan Curahan Hati Gen Z di Desa Wisata Pamegasari

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |17:26 WIB
Ganjar Pranowo (Foto: Syifa/MPI)
A
A
A

BAKAL Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan 500 peserta Gen Z Kabupaten Bogor di Desa Wisata Lebakwangi, Bogor pada Sabtu (22/7/2023). Kedatangan Gubernur Jawa Tengah ke Desa Wisata Pamegasari, Setu Lebakwangi disambut hangat oleh para warga.

Pantauan MNC Portal di lokasi. Ganjar Pranowo tiba di lokasi pukul 13.30 WIB. Gankar tampil kece memakai kemeja garis hitam putih yang dipadukan dengan celana dan sneakers hitam.

Ganjar Pranowo

Para warga terlihat berkerumun di area depan untuk bisa bertemu dengan Ganjar Pranowo. Tak lupa mereka mengabadikan momen bersama.

"Ganjar Presiden Indonesia..Ganjar Presiden Indonesia," teriak Gen Z menyambut kedatangan Ganjar ke atas panggung.

Kedatangan bacapres PDIP yang juga didukung Partai Perindo, PPP dan Hanura ini untuk mendengar langsung masukan dari para Gen Z di kabupaten Bogor. Para Gen Z juga sangat antusias untuk datang ke tempat itu.

Ganjar Pranowo

Di kesempatan itu, salah satu Gen Z bernama Ari yang berasal dari Ciseeng memberi curhat soal bantuan biaya pendidikan KIP kuliah yang tak kunjung keluar hingga dia memutuskan untuk berhenti kuliah karena tidak ada biaya.

"Jika nanti jadi presiden apa yang akan dibenahi terkait KIP kuliah?," tanya Ari.

Mendapat pertanyaan itu, Ganjar pun memiliki jawaban yang bijak. Dia kembali menanyakan terkait kondisi ekonomi keluarga Ari dan prestasinya selama kuliah.

"Mau saya urus nggak PIK kamu? Maaf ya saya bertanya, kamu termasuk (ekonomi) miskin nggak? maaf ya saya tanya untuk memastikan," tanya Ganjar.

Halaman:
1 2
      
