HOME WOMEN LIFE

Tips Jadi Influencer Sukses ala Nicolas Hardianto, Tak Cukup Cuma Modal Kreatif!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |17:00 WIB
Tips Jadi Influencer Sukses ala Nicolas Hardianto, Tak Cukup Cuma Modal Kreatif!
Nicolas Hardianto (Foto: Instagram/@nichollaslim)
BANYAK orang yang tertarik menjadi influencer karena dianggap mudah mendapatkan pundi-pundi uang. Tinggal upload foto/video ke media sosial, uang pun akan berdatangan.

Namun pada kenyataannya, untuk menjadi seorang influencer dibutuhkan konsistensi dan perjuangan tak kenal lelah. Nah, bila Anda tertarik, travel influencer asal Batam Nicolas Hardianto punya beberapa tipsnya.

Nicolas Hardianto

Tips pertama yang wajib dilakukan adalah up to date dengan trend terkini sehingga dapat memunculkan konten-konten yang fresh dan menarik.

Kedua, seorang influencer harus memiliki ide kreatif yang mampu menjadi daya tarik sehingga apa yang diposting itu disukai.

Nicolas Hardianto

“Yang paling utama ialah konsisten. Jika kita sudah uptodate dan punya ide kreatif namun tidak konsisten, kita akan kalah dari konten kreator lainnya. Nah rata-rata banyak konten kreator gagal karena tidak konsisten untuk mengupload kontennya,” jelas pemilik akun Instagram dengan nama @nichollaslim ini.

Apalagi, sekarang Tiktok dan Instagram memberikan kesempatan untuk mencari konten yang kreatif, sehingga bisa membuka peluang untuk memulai usaha tanpa harus mengandalkan modal berupa uang.

“Saya rasa anak jaman sekarang cukup kreatif dan bisa memulai di media sosial masing-masing. Punya ide kreatif langsung buat konten, dan harus konsisten, saya jamin pasti bisa. Jika nantinya pengikut atau yang melihat postingan kita sudah banyak, endorsan bakal masuk dengan sendirinya,” bebernya.

