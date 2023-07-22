Happy and Blessed Birthday, Warren!

JAKARTA – Hary Tanoesoedibjo membagikan momen bahagia keluarganya. Putranya, Warren, merayakan hari jadi ke-22. Doa dan harapan dipanjatkan Hary Tanoesoedibjo untuk putra tercintanya.

"Happy and Blessed 22nd Birthday, My Beloved Son. God bless you with wisdom and good health and protect you in all you do. We are proud of you!" ungkap Hary Tanoesoedibjo dalam unggahan di akun Instagram-nya, Jumat 21 Juli 2023.

Sontak, unggahan Hary Tanoesoedibjo ini mendapatkan respons dari warganet. Mereka melayangkan doa serta birthday wishes untuk Warren.

