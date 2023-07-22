Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Happy and Blessed Birthday, Warren!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |06:25 WIB
Happy and Blessed Birthday, Warren!
Hary Tanoesoedibjo mengucapkan selamat untuk putra tercintanya Warren yang berulang tahun ke-22. (Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo)
A
A
A

JAKARTA Hary Tanoesoedibjo membagikan momen bahagia keluarganya. Putranya, Warren, merayakan hari jadi ke-22. Doa dan harapan dipanjatkan Hary Tanoesoedibjo untuk putra tercintanya. 

Warren Tanoesoedibjo. (Foto: Instagram @hary.tanoesoedibjo)

"Happy and Blessed 22nd Birthday, My Beloved Son. God bless you with wisdom and good health and protect you in all you do. We are proud of you!" ungkap Hary Tanoesoedibjo dalam unggahan di akun Instagram-nya, Jumat 21 Juli 2023.

Sontak, unggahan Hary Tanoesoedibjo ini mendapatkan respons dari warganet. Mereka melayangkan doa serta birthday wishes untuk Warren. 

(Hantoro)

      
