Tak Suka yang Heboh, 3 Tanda Zodiak Lebih Suka Dilamar Sederhana

MOMEN lamaran jadi salah satu momen paling membahagiakan dan memorable bagi banyak orang, terutama kaum Hawa.

Namun tahukah Anda, kalau tak semua wanita suka dan mengharapkan dilamar dengan proposal yang mewah dan rumit. Dilansir dari Bustle, Minggu (23/7/2023) menurut astrolog Brandyn Lee, dilihat dari kepribadiannya, ada tiga tanda zodiak yang justru ingin acara lamarannya simpel dan sederhana saja.

1. Scorpio: Pemilik zodiak ini dikenal misterius, makanya tak heran tak suka sesuatu yang ramai dan berlebihan atau sampai menarik perhatian. “Scorpio juga sangat tertutup dan tidak ingin batas itu dilanggar, terutama oleh orang asing,” kata Brandyn.

2. Capricorn: Brandyn menuturkan, orang-orang Capricorn biasanya sudah pragmatis dan berjuang untuk berhubungan dengan sisi emosional dirinya sendiri saat berhubungan. Sehingga acara lamaran yang besar yang mencolok kemungkinan akan membuat orang-orang Capricorn jadi tak semangat.