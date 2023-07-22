Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Parfum Jenis Ini Cocok untuk Kesan Elegan yang Lembut

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |22:33 WIB
Parfum Jenis Ini Cocok untuk Kesan Elegan yang Lembut
Parfum dengan kesan elegan yang lembut (Foto: Timesofindia)
A
A
A

PILIHAN parfum musim panas dari VERSACE menghadirkan wewangian berbeda. Dylan Purple sebagai salah satu wewangian yang mengusung tema musim panas tiada akhir.

Sang bintang sekaligus Supermodel Inggris Iris Law hadir dalam kampanye VERSACE. Ia ikut berperan menghadirkan kesan elegan.

Iris Law

“Saya suka Iris. Bagi saya dia adalah representatif sempurna untuk wewangian kami yang memiliki energi dan kesenangan luar biasa’’ kata Donatella VERSACE dalam keterangannya.

Dijelaskannya, parfum beraroma lembut ini menggambarkan refleksi ungu dan angin beraroma lembut. Ditambah perpaduan bergamot yang berkilauan dengan nada ceria bak jeruk yang baru dipanen.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
aroma parfum Parfum Pria Parfum
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/611/3067131/parfum-cfzk_large.jpg
6 Parfum Termahal di Dunia, Berminat Beli?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/611/3067054/shah_rukh_khan-kC5A_large.jpg
Terkenal Super Wangi, Ini 2 Parfum yang Dipakai Shah Rukh Khan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/611/3036965/parfum-uqnG_large.jpg
Perbedaan Parfum Laki-Laki dan Perempuan, Jangan Salah Pilih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/611/3003348/aroma-parfum-ini-dibuat-pakai-teknologi-ai-disebut-bisa-tingkatkan-mood-ltVifPXA7O.jpg
Aroma Parfum Ini Dibuat Pakai Teknologi AI, Disebut Bisa Tingkatkan Mood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/611/2991522/bingung-mau-pakai-parfum-apa-saat-lebaran-coba-cek-panduan-ini-deh-1c0lR2AKnG.jpg
Bingung Mau Pakai Parfum Apa saat Lebaran? Coba Cek Panduan Ini Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978872/8-rekomendasi-parfum-lokal-yang-cocok-untuk-pria-oK2FrlSu1M.jpg
8 Rekomendasi Parfum Lokal yang Cocok untuk Pria
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement