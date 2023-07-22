Parfum Jenis Ini Cocok untuk Kesan Elegan yang Lembut

PILIHAN parfum musim panas dari VERSACE menghadirkan wewangian berbeda. Dylan Purple sebagai salah satu wewangian yang mengusung tema musim panas tiada akhir.

Sang bintang sekaligus Supermodel Inggris Iris Law hadir dalam kampanye VERSACE. Ia ikut berperan menghadirkan kesan elegan.

“Saya suka Iris. Bagi saya dia adalah representatif sempurna untuk wewangian kami yang memiliki energi dan kesenangan luar biasa’’ kata Donatella VERSACE dalam keterangannya.

Dijelaskannya, parfum beraroma lembut ini menggambarkan refleksi ungu dan angin beraroma lembut. Ditambah perpaduan bergamot yang berkilauan dengan nada ceria bak jeruk yang baru dipanen.