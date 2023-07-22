Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ternyata Ini Bentuk Tubuh Ideal yang Disukai Kebanyakan Orang Indonesia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |19:00 WIB
Ternyata Ini Bentuk Tubuh Ideal yang Disukai Kebanyakan Orang Indonesia
Bentuk tubuh ideal (Foto Ilustrasi: Thehealthsite)
A
A
A

MEMBAHAS soal bentuk tubuh, pastinya menjadi perhatian banyak orang. Tak heran bila mereka berusaha untuk memiliki tubuh ideal dengan olahraga dan juga makan makanan sehat.

Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dan CEO Akasia 365mc, dr. Gwendy Aniko, Sp.B.P.R.E., Subsp.M.O. (K) mengatakan ternyata masyarakat Indonesia memiliki tipe ideal untuk bentuk tubuh lho.

“Ideal bagi masyarakat Indonesia itu yang shappingnya bagus. Dari belakang nggak ada bra line-nya, pinggang kecil, tight tidak lebar. Paha tidak bertemu paha waktu jalan. Itu yang ideal,” ujar dr Gwendy saat ditemui dalam acara Press Conference Grand Opening Akasia 365mc ‘Korea’s No. 1 Body Aesthetics Center’ baru-baru ini.

Bentuk Tubuh Ideal

Meski demikian, hingga saat ini masih banyak orang baik perempuan maupun laki-laki yang belum mendapatkan bentuk tubuh ideal. Padahal mereka sudah melakukan olahraga dan diet ketat.

Tapi tak perlu khawatir, kini sudah ada perawatan bedah plastik membentuk shaping tubuh di Akasia 365mc Body Aesthetics Center di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Klinik body aesthetic berasal dari rumah sakit obesitas terbesar di Korea Selatan ini banyak menangani pasien yang ingin memiliki tubuh ideal.

Di klinik itu memfasilitasi setiap orang yang tidak kunjung berhasil dalam menghilangkan timbunan lemak yang membandel, memperbaiki bentuk tubuh, dan mewujudkan tubuh idaman setiap orang. Mengusung teknologi Artificial Intelligence dari Microsoft, klinik tersebut menggunakan teknik LAMS atau Local Anesthetic Minimal-Invasive Technique yang dilakukan tanpa sayatan.

“Teknik ini di mana pasien akan mendapatkan personalized treatment yang akan disesuaikan dengan anatomi, gaya hidup, kondisi kesehatan, dan ekspektasi dari masing- masing pasien. Menjunjung tinggi inovasi, pengalaman, keterampilan, dan profesionalitas, kami memastikan kenyamanan dan kepuasan pasien, sejak konsultasi awal sampai dengan perawatan pascaoperasi,” jelasnya.

