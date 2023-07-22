Deretan Potret Memesona Agatha Chelsea dengan Rambut Baru, Cantiknya Bikin Netizen Gak Bisa Tidur!

AGATHA Chelsea baru-baru ini kembali mencuri perhatian lewat penampilan barunya. Ia tampak tampil dengan gaya rambut yang sedikit berbeda dari sebelumnya.

Melalui unggahannya di Instagram, jebolan Idola cilik musim keempat ini memamerkan model rambut panjang layer curly yang tampak membuatnya terlihat lebih fresh.

Penasaran seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @agatha_chelsea, Sabtu, (22/7/2023).

1. Senyum manis





Dalam potret ini, Agatha tampak pamer rambut barunya sambil menebar pesona lewat ekspresi senyum manisnya. Ia juga tampak memegang rambutnya yang tampak lebih bervolume itu.

2. Tatapan maut





Dalam potret selanjutnya, Agatha tampak melempar tatapan mautnya ke arah kamera. Bentuk rambut layeringnya juga semakin terlihat jelas.

Dalam potret ini, potonglah bagian depan rambutnya tampak menyerupai tangga, dimana bagian atasnya terlihat lebih pendek dan bagian bawah terlihat lebih panjang serta dibuat curly.

3. Senyum manja





Agatha tampak kembali melempar ekspresi senyumnya ke arah kamera. Namun, kali ini senyumnya tampak sedikit ‘manja’. Aura cantiknya lantas semakin terpancar. Dengan gaya rambut seperti ini, ia memang makin terlihat lebih fresh dan ‘girly’.