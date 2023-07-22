Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Deretan Potret Memesona Agatha Chelsea dengan Rambut Baru, Cantiknya Bikin Netizen Gak Bisa Tidur!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |14:00 WIB
Deretan Potret Memesona Agatha Chelsea dengan Rambut Baru, Cantiknya Bikin Netizen Gak Bisa Tidur!
Agatha Chelsea (Foto: Instagram/@agatha_chelsea)
A
A
A

AGATHA Chelsea baru-baru ini kembali mencuri perhatian lewat penampilan barunya. Ia tampak tampil dengan gaya rambut yang sedikit berbeda dari sebelumnya.

Melalui unggahannya di Instagram, jebolan Idola cilik musim keempat ini memamerkan model rambut panjang layer curly yang tampak membuatnya terlihat lebih fresh.

Penasaran seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @agatha_chelsea, Sabtu, (22/7/2023).

1. Senyum manis

Agatha Chelsea

Dalam potret ini, Agatha tampak pamer rambut barunya sambil menebar pesona lewat ekspresi senyum manisnya. Ia juga tampak memegang rambutnya yang tampak lebih bervolume itu.

2. Tatapan maut

Agatha Chelsea

Dalam potret selanjutnya, Agatha tampak melempar tatapan mautnya ke arah kamera. Bentuk rambut layeringnya juga semakin terlihat jelas.

Dalam potret ini, potonglah bagian depan rambutnya tampak menyerupai tangga, dimana bagian atasnya terlihat lebih pendek dan bagian bawah terlihat lebih panjang serta dibuat curly.

3. Senyum manja

Agatha Chelsea

Agatha tampak kembali melempar ekspresi senyumnya ke arah kamera. Namun, kali ini senyumnya tampak sedikit ‘manja’. Aura cantiknya lantas semakin terpancar. Dengan gaya rambut seperti ini, ia memang makin terlihat lebih fresh dan ‘girly’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/33/3064534/agatha_chelsea-CM64_large.jpg
Agatha Chelsea Bahas tentang Neurosains dalam Jakarta Creatorcon 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/01/194/2806550/5-potret-agatha-chelsea-liburan-di-bali-bikin-salfok-netizen-cantiknya-udah-gak-bisa-ditolerir-H0cUs2hVfs.jpg
5 Potret Agatha Chelsea Liburan di Bali Bikin Salfok, Netizen: Cantiknya Udah Gak Bisa Ditolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/18/194/2783293/5-potret-terbaru-agatha-chelsea-yang-makin-menawan-bikin-mata-susah-kedip-X1gesKzpgv.jpg
5 Potret Terbaru Agatha Chelsea yang Makin Menawan, Bikin Mata Susah Kedip!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/07/194/2702144/6-potret-agatha-chelsea-yang-makin-seksi-dan-memesona-ir8rCSrABN.jpg
6 Potret Agatha Chelsea yang Makin Seksi dan Memesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/10/611/2359610/yuk-tiru-makeup-sehari-hari-ala-mantan-finalis-idola-cilik-ini-Rbiwg0yn1f.jpg
Yuk Tiru Makeup Sehari-hari ala Mantan Finalis Idola Cilik Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/30/194/2301382/ootd-ala-agatha-chelsea-kasual-hingga-feminin-8cWkRIZRYA.jpg
OOTD ala Agatha Chelsea, Kasual hingga Feminin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement