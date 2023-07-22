Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Potret Cantik Putri Anne dengan Rambut Merah Menyala, Makin Kece!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |11:10 WIB
5 Potret Cantik Putri Anne dengan Rambut Merah Menyala, Makin Kece!
Putri Anne (Foto: Instagram/@anneofficial1990)
A
A
A

PUTRI Anne belakangan jadi sorotan usai melepas hijabnya. Istri dari Arya Saloka ini kini tampil nyentrik dengan tampilan rambut baru merah menyala.

Hal itu nampak dari unggahan foto dan video terbaru Anna di Instagram pribadinya. Dia tak sungkan memamerkan rambut baru dengan stylenya yang kece.

Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @anneofficial1990, Sabtu (22/7/2023).

1. Pose menoleh

Putri Anne

Potret Putri Anna saat pose di dalam video itu. Dia nampak memakai baju hitam dengan sayap putih di belakangnya. Dia pose menoleh ke arah kamera dengan tatapan wajah murung.

2. Foto di tangga

Putri Anne

Pada foto selanjutnya dia pose di tangga sambil menopang kepala dengan tangannya. Ibu satu anak itu terlihat memakai coat hitam yang dipadukan dengan inner dan celana warna senada. Rambut panjang merah menyala membuat penampilannya terlihat makin nyentrik.

3. Aura cantiknya terpancar

Putri Anne

Di foto ini terlihat jelas tampilan rambut Putri Anne yang panjang dan berwaran coklat tua dan merah menyala. Rambut terlihat rapi digerai dan diberi aksen curly.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/612/3060802/putri_anne-GW7J_large.jpg
Potret Terbaru Putri Anne, Main Bareng Kupu-Kupu Bikin Netizen Takjub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/194/3059772/putri_anne-ehKW_large.jpg
Potret Putri Anne Pakai Scarf, Tampil Vintage nan Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/612/3042492/putri_anne-L3PO_large.jpg
Putri Anne Tampil Cantik Pakai Halter Dress Batik, Tato di Punggung Bikin Salah Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/612/3014127/potret-seksi-putri-anne-dengan-corset-putih-pamerkan-body-goals-NMwJZLk093.jpg
Potret Seksi Putri Anne dengan Corset Putih, Pamerkan Body Goals
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/612/2958516/putri-anne-pamer-tato-evil-s-eye-ini-maknanya-B66eaEQUn1.jpg
Putri Anne Pamer Tato Evil's Eye, Ini Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/13/612/2954331/beredar-foto-perempuan-diduga-putri-anne-mirror-selfie-pakai-lingerie-super-seksi-BfPA5U1jAy.jpg
Beredar Foto Perempuan Diduga Putri Anne, Mirror Selfie Pakai Lingerie Super Seksi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement