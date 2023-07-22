5 Potret Cantik Putri Anne dengan Rambut Merah Menyala, Makin Kece!

PUTRI Anne belakangan jadi sorotan usai melepas hijabnya. Istri dari Arya Saloka ini kini tampil nyentrik dengan tampilan rambut baru merah menyala.

Hal itu nampak dari unggahan foto dan video terbaru Anna di Instagram pribadinya. Dia tak sungkan memamerkan rambut baru dengan stylenya yang kece.

Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @anneofficial1990, Sabtu (22/7/2023).

1. Pose menoleh





Potret Putri Anna saat pose di dalam video itu. Dia nampak memakai baju hitam dengan sayap putih di belakangnya. Dia pose menoleh ke arah kamera dengan tatapan wajah murung.

2. Foto di tangga





Pada foto selanjutnya dia pose di tangga sambil menopang kepala dengan tangannya. Ibu satu anak itu terlihat memakai coat hitam yang dipadukan dengan inner dan celana warna senada. Rambut panjang merah menyala membuat penampilannya terlihat makin nyentrik.

3. Aura cantiknya terpancar





Di foto ini terlihat jelas tampilan rambut Putri Anne yang panjang dan berwaran coklat tua dan merah menyala. Rambut terlihat rapi digerai dan diberi aksen curly.