Kagumi Keindahan Pantai Ternate, Angelina Sondakh: View-nya Cantik Luar Biasa!

MANTAN Putri Indonesia, Angelina Sondakh mengaku kagum melihat suasana Pantai Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) seperti pantai taman Landmark dan Falajawa di kawasan Pahlawan Revolusi. Menurutnya, kawasan wisata itu memiliki keunikan tersendiri.

"Saya melihat ruang publik, terutama kawasan pantai di Kota Ternate unik karena mata disambut dengan pemandangan langsung ke pantai," kata Angie, saat berkunjung ke Ternate, seperti dikutip dari ANTARA.

Menurut mantan anggota DPR itu, Kota Ternate membuat orang yang datang akan terkagum-kagum.

"Di pantainya situ kayaknya aduh bagus banget yah itu deh view, apalagi pas lewat itu di landmark yah ke sini-ke sini dikit tuh luar biasa," imbuhnya.

Pantai Falajawa, Ternate (Foto: IG/@tea.om)

Selain itu, kesan lain yang diakui Angie bahwa perkembangan teknologi digital di Kota Ternate cukup bagus.

"Perkembangan digitalnya luar biasa. Karena waktu saya nge-share di TikTok itu banyak di Ternate Indonesia timur sini yah ternyata ikut juga," ujarnya.

Putri Indonesia 2001 ini berharap ada kenangan dan juga pembelajaran penting dari orang yang datang berkunjung dan menghabiskan masa liburannya ke Ternate.

"Mudah-mudahan ke depan Ternate terus menjadi tempat di mana orang tidak hanya bersinggah itu kan tapi juga dia tuh betul-betul bisa banyak belajar dari tempat ini karena kan di sini banyak Kesultanan," ujar istri mendiang Adjie Massaid itu.