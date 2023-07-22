Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kagumi Keindahan Pantai Ternate, Angelina Sondakh: View-nya Cantik Luar Biasa!

Antara , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |04:03 WIB
Kagumi Keindahan Pantai Ternate, Angelina Sondakh: View-nya Cantik Luar Biasa!
Angelina Sondakh (Foto: Instagram/@angelinasondakh09)
A
A
A

MANTAN Putri Indonesia, Angelina Sondakh mengaku kagum melihat suasana Pantai Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) seperti pantai taman Landmark dan Falajawa di kawasan Pahlawan Revolusi. Menurutnya, kawasan wisata itu memiliki keunikan tersendiri.

"Saya melihat ruang publik, terutama kawasan pantai di Kota Ternate unik karena mata disambut dengan pemandangan langsung ke pantai," kata Angie, saat berkunjung ke Ternate, seperti dikutip dari ANTARA.

Menurut mantan anggota DPR itu, Kota Ternate membuat orang yang datang akan terkagum-kagum.

"Di pantainya situ kayaknya aduh bagus banget yah itu deh view, apalagi pas lewat itu di landmark yah ke sini-ke sini dikit tuh luar biasa," imbuhnya.

Pantai Falajawa

Pantai Falajawa, Ternate (Foto: IG/@tea.om)

Selain itu, kesan lain yang diakui Angie bahwa perkembangan teknologi digital di Kota Ternate cukup bagus.

"Perkembangan digitalnya luar biasa. Karena waktu saya nge-share di TikTok itu banyak di Ternate Indonesia timur sini yah ternyata ikut juga," ujarnya.

Putri Indonesia 2001 ini berharap ada kenangan dan juga pembelajaran penting dari orang yang datang berkunjung dan menghabiskan masa liburannya ke Ternate.

"Mudah-mudahan ke depan Ternate terus menjadi tempat di mana orang tidak hanya bersinggah itu kan tapi juga dia tuh betul-betul bisa banyak belajar dari tempat ini karena kan di sini banyak Kesultanan," ujar istri mendiang Adjie Massaid itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/549/3021931/kanye_west_naik_pesawat_kelas_ekonomi-gn1E_large.JPG
Viral Kanye West Terpergok Liburan Naik Pesawat Kelas Ekonomi, Lagi Bokek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/549/3013237/5-potret-justin-dan-hailey-bieber-pelesiran-ke-jepang-mesra-penuh-kebahagiaan-cHut6IVFwx.JPG
5 Potret Justin dan Hailey Bieber Pelesiran ke Jepang, Mesra Penuh Kebahagiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/406/3012940/5-destinasi-wisata-populer-di-garut-tempat-syuting-kim-go-eun-tFbXIcIwT3.JPG
5 Destinasi Wisata Populer di Garut, Tempat Syuting Kim Go Eun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/408/3009806/5-destinasi-wisata-di-khao-yai-lokasi-thariq-halilintar-lamar-aaliyah-massaid-rvQx7PjLkv.jpg
5 Destinasi Wisata di Khao Yai, Lokasi Thariq Halilintar Lamar Aaliyah Massaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/408/3007772/5-destinasi-terbaik-di-labuan-bajo-tempat-liburan-aktor-korea-ji-chang-wook-DGhEyBBWX0.jpg
5 Destinasi Terbaik di Labuan Bajo, Tempat Liburan Aktor Korea Ji Chang Wook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/549/3004685/brad-pitt-dan-ines-de-ramon-pelesiran-ke-pantai-dunia-serasa-milik-berdua-W506AVNCTf.JPG
Brad Pitt dan Ines de Ramon Pelesiran ke Pantai, Dunia Serasa Milik Berdua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement