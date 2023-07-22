Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Aktivitas Seru Bisa Dilakukan di Pulau Kucing Maluku Utara, Paling Cocok buat Cat Lovers

Najwa Avifah Octavia , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |16:03 WIB
5 Aktivitas Seru Bisa Dilakukan di Pulau Kucing Maluku Utara, Paling Cocok buat <i>Cat Lovers</i>
Ilustrasi (Foto: Instagram/@meet.mando)
A
A
A

TAK hanya ada di Jepang, Indonesia juga punya Pulau Kucing, lho. Letaknya berada di gugusan Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Penamaan Pulau Kucing sendiri dilatari oleh karena kawasan ini dulunya jadi tempat pembuangan kucing oleh warga desa-desa sekitarnya.

Namun, warga Desa Fukweu kini menjadikan Pulau Kucing sebagai destinasi wisata. Di desa ini saban hari berjejer perahu-perahu yang siap mengantarkan para wisatawan ke Pulau Kucing.

Tarif untuk menyeberang Rp10.000 per orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Hanya butuh 10 hingga 15 menit untuk sampai ke Pulau Kucing. Setiba di sana, wisatawan akan disambut dengan gapura "Wisata Pulau Kucing".

Pulau Kucing, Maluku Utara

(Foto: IG/@dhinar_bhekty19)

Di Pulau Kucing, wisatawan bisa melakukan beberapa aktivitas seru, di antaranya;

1. Bermain dengan kucing-kucing yang tentu sangat menggemaskan bagi siapapun yang melihatnya.

Pelancong juga diperbolehkan untuk sekadar memberi makan kucing-kucing di sini. Jumlah kucing di Pulau Kucing saat ini sudah tidak sebanyak dulu, yakni hanya sekitar 20 hingga 30 ekor saja.

2. Di sana terdapat beberapa gazebo yang dibangun di atas air. Ukurannya cukup besar, bisa muat untuk 15 hingga 20 orang untuk sekadar berduduk-duduk santai melepas lelah. Sambil menikmati pemandangan laut, wisatawan juga bisa bernyanyi karena disediakan juga alat karaoke di sana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement