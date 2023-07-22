5 Aktivitas Seru Bisa Dilakukan di Pulau Kucing Maluku Utara, Paling Cocok buat Cat Lovers

TAK hanya ada di Jepang, Indonesia juga punya Pulau Kucing, lho. Letaknya berada di gugusan Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Penamaan Pulau Kucing sendiri dilatari oleh karena kawasan ini dulunya jadi tempat pembuangan kucing oleh warga desa-desa sekitarnya.

Namun, warga Desa Fukweu kini menjadikan Pulau Kucing sebagai destinasi wisata. Di desa ini saban hari berjejer perahu-perahu yang siap mengantarkan para wisatawan ke Pulau Kucing.

Tarif untuk menyeberang Rp10.000 per orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Hanya butuh 10 hingga 15 menit untuk sampai ke Pulau Kucing. Setiba di sana, wisatawan akan disambut dengan gapura "Wisata Pulau Kucing".

(Foto: IG/@dhinar_bhekty19)

Di Pulau Kucing, wisatawan bisa melakukan beberapa aktivitas seru, di antaranya;

1. Bermain dengan kucing-kucing yang tentu sangat menggemaskan bagi siapapun yang melihatnya.

Pelancong juga diperbolehkan untuk sekadar memberi makan kucing-kucing di sini. Jumlah kucing di Pulau Kucing saat ini sudah tidak sebanyak dulu, yakni hanya sekitar 20 hingga 30 ekor saja.

2. Di sana terdapat beberapa gazebo yang dibangun di atas air. Ukurannya cukup besar, bisa muat untuk 15 hingga 20 orang untuk sekadar berduduk-duduk santai melepas lelah. Sambil menikmati pemandangan laut, wisatawan juga bisa bernyanyi karena disediakan juga alat karaoke di sana.