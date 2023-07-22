Wisata Panorama Petung Sewu: Lokasi, Fasilitas dan Harga Tiket Masuk

Wisata Panorama Petung Sewu di Mojokerto, Jawa Timur (Foto: Instagram/@hanaaefra)

SELAIN sarat nilai sejarah masa lalu, Mojokerto juga terkenal akan destinasi wisata alamnya yang mengagumkan.

Salah satunya Wisata Panorama Petung Sewu (WPPS) yang mulai digandrungi kaum milenial. Sebab, di sana banyak tersedia spot foto instagenic.

Berada di lereng Gunung Arjuno, objek wisata ini menawarkan pemandangan nan hijau serta hawa sejuk khas pegunungan.

Nuansa alam yang masih kental dengan pepohonan yang mengelilinginya menambah kesan natural.

Wisata Panorama Petung Sewu terletak di kawasan hutan raya Raden Soerjo, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur.

Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 40 kilometer dari Pusat Kota Mojokerto dengan menggunakan kendaraan pribadi.

Sesampainya di WPPS Anda akan disambut dengan luasnya hutan asri serta suasana khas pegunungan dengan perpaduan Gunung Welirang dan Gunung Arjuno.

BACA JUGA: Uniknya Petunjuk Nama Jalan di Kota Mojokerto Dilengkapi Tulisan Aksara Jawa

Adapun fasilitas sebagai penunjang untuk pengunjung yang datang. Di antaranya musala, gazebo, lahan parkir, toilet, spot foto dan camping ground.

Jika berniat menginap, Anda tak perlu khawatir karena tempat ini menyediakan tenda untuk bermalam sambil menikmati suasana malam dingin bersama kerabat tercinta.