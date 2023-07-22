Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Yuk Main ke Taman Satwa Garut, Alternatif Liburan Keluarga di Akhir Pekan

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |06:02 WIB
Yuk Main ke Taman Satwa Garut, Alternatif Liburan Keluarga di Akhir Pekan
Kawanan singa betina di Taman Satwa, Garut, Jawa Barat (Foto: Just Wu)
A
A
A

OBJEK Wisata Taman Satwa Cikembulan di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi pilihan wisatawan untuk mengisi hari libur di akhir pekan.

Pasalnya, tempat ini dinilai lebih aman dibanding destinasi pantai dan pegunungan di tengah cuaca cenderung tak menentu.

Seorang wisatawan asal Garut, Susi Suhaeni (49) mengaku memilih berwisata ke taman satwa bersama keluarga karena dekat dan lebih aman dari segi cuaca.

"Ya, pilih yang dekat dan aman saja seperti ke Cikembulan, kalau ke gunung atau ke pantai jauh, cuacanya juga katanya sedang tidak bagus," kata Susi kepada Okezone.

Infografis Tren Traveling 2023

Ibu rumah tangga itu berwisata mengisi hari libur tahun baru bersama suami dan anak-anaknya ke Taman Satwa Cikembulan yang dinilai murah meriah, sekaligus belajar mengenal banyak satwa.

"Kalau ke kebun binatang itu anak-anak suka, karena melihat banyak hewan," katanya.

Taman Satwa Cikembulan memiliki sekira 430 koleksi satwa berbagai jenis, ditambah lagi ada tambahan penghuni baru yaitu Harimau Benggala.

Halaman:
1 2
      
