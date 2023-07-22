2 Wanita Cekcok Nyaris Baku Hantam, Pesawat Ini Terpaksa Mendarat Darurat

SEBUAH video menunjukkan keributan yang melibatkan dua penumpang wanita dalam penerbangan tujuan Las Vegas, Amerika Serikat. Pilot terpaksa melakukan pendaratan darurat akibat insiden tersebut.

Kedua penumpang wanita itu terlibat adu mulut begitu sengitnya dan memaksa penerbangan Frontiers Airlines mengalihkan penerbangan. Bahkan salah satu dari wanita itu terlibat kontak fisik dengan awak kabin.

Seorang pramugari yang panik berupaya mengendalikan situasi di tengah penerbangan 2143 rute Philadelphia menuju Las Vegas.

"Jangan f*** sentuh aku!" teriak wanita itu kepada seorang pramugara seraya mendorongnya di lorong kabin.

Seorang saksi mengatakan, perkelahian berawal setelah salah satu wanita menumpahkan minuman pada seorang pria. Penumpang lain lalu meneriaki mereka memintanya untuk tutup mulut.

Kedua wanita yang tidak diketahui identitasnya itu saling melontarkan kata-kata kasar bahkan setelah akhirnya dipisahkan. Salah satu dari mereka sempat menabrak seorang penumpang laki-laki saat menuju toilet.