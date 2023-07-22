Ternyata Ini Alasan Sprei dan Handuk di Hotel Selalu Berwarna Putih

KETIKA sedang berlibur atau melakukan kunjungan kerja ke luar kota, hotel lazimnya menjadi tempat menginap.

Namun, pernahkah terpikir di benak Anda saat melihat berbagai fasilitas hotel seperti bantal, sprei hingga handuk kenapa semuanya berwarna putih?

Mengutip laman Rider Digest, penggunaan sprei dan fasilitas hotel lain yang berwarna putih sekilas memang terlihat aneh. Namun yang pasti, warna putih pada sprei dan lainnya dapat meyakinkan tamu bahwa kamar hotel yang mereka pakai sangatlah bersih.

Setiap tamu yang menginap di hotel tentu ingin kenyamanan dalam istirahatnya. Oleh sebab itu, pihak hotel berusaha meyakinkan tamunya bahwa fasilitas yang mereka tawarkan sangatlah bersih untuk menunjang kenyamanan tamu.

Dilansir dari Travel and Leisure, tema warna serba putih yang ada pada sprei, handuk hingga jubah mandi kamar hotel juga merupakan strategi pihak hotel dalam pembersihan.

Saat staf hotel akan mencuci sprei, handuk, jubah mandi ataupun benda lain yang berwarna putih, mereka tidak pusing untuk memisahkan warna yang satu dan lainnya.

Staf hotel akan dengan santai mencampur semuanya tanpa khawatir akan ada warna yang luntur dan menodai yang lainnya.

Dan apabila hal terburuk seperti sprei putih terkena noda yang sulit dibersihkan, maka hal itu dapat dengan mudah diputihkan kembali.