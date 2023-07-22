Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apresiasi We The Fest 2023, Sandiaga Dorong Kebangkitan Pariwisata dan Penciptaan Lapangan Kerja

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:02 WIB
Apresiasi We The Fest 2023, Sandiaga Dorong Kebangkitan Pariwisata dan Penciptaan Lapangan Kerja
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri konser We The Fest hari pertama yang berlangsung pada Jumat, 21 Juli 2023 di GBK Sport Complex, Senayan, Jakarta Pusat 

Tiba sekitar pukul 21.00 WIB, Sandiaga Uno langsung menuju ke panggung utama, We The Fest Stage untuk menyaksikan penampilan The Kid Laroi.

Sandiaga mengapresiasi hadirnya konser dengan konsep festival yang menyuguhkan pengalaman hiburan kelas dunia kepada masyarakat tanah air. Selain itu, Ia juga menyoroti peluang terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat dengan adanya pagelaran ini.

Menparekraf Sandiaga Uno

Menparekraf, Sandiaga Uno (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

"Saya percaya festival yang kita rancang dengan kualitas dan pengalaman yang kelas dunia ini akan menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Mulai dari stage performing, security," ujar Sandiaga saat dijumpai di GBK Sport Complex, Senayan, Jakarta Pusat.

Dirinya meyakini di hari kedua dan ketiga, 22-23 Juli mendatang akan semakin banyak penonton yang hadir. Ia juga optimis bahwa acara-acara serupa akan semakin digandrungi oleh masyarakat hingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara.

"Saya yakin (akan berlanjut) karena ini penyelenggara profesional dan ini menarik kunjungan wisata mancanegara. Kemungkinan lebih tinggi lagi jumlah yang akan datang," sambungnya.

Lebih lanjut mantan Wagub DKI Jakarta ini juga mengungkap bahwa acara semacam ini turut berkontribusi untuk membangkitkan geliat sektor pariwata dan ekonomi kreatif melalui lapangan kerja yang tercipta.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
