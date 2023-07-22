Raline Shah Doyan Makan Nasi, Tapi Kok Bisa Body Goals? Ternyata Ini Rahasianya

RALINE Shah salah satu artis yang memiliki paras cantik dan tubuh yang ideal. Siapa sangka, meski memiliki body goals, Raline masih wajib makan nasi lho.

“Saya suka makan sayur dan yang paling penting nasi,” ujar Raline kepada media baru-baru ini.

Meski masih makan nasi, namun Raline memiliki rahasia jitu untuk membuat tubuhnya tetap ideal. Salah satunya dia menghindari makanan olahan.

“Saya mencoba makanan apa aja yang beda-beda tapi 80 persen saya makan makanan natural, bukan fast food. Kalau mau makan fast food, paling seminggu sekali. Apalagi menjelang umur 40 ini, perlu menjaga (makan) lagi karena metabolisme juga turun,” jelasnya.