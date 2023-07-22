Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Raline Shah Doyan Makan Nasi, Tapi Kok Bisa Body Goals? Ternyata Ini Rahasianya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |10:05 WIB
Raline Shah Doyan Makan Nasi, Tapi Kok Bisa Body Goals? Ternyata Ini Rahasianya
Raline Shah (Foto : Instagram/@ralineshah)
A
A
A

RALINE Shah salah satu artis yang memiliki paras cantik dan tubuh yang ideal. Siapa sangka, meski memiliki body goals, Raline masih wajib makan nasi lho.

“Saya suka makan sayur dan yang paling penting nasi,” ujar Raline kepada media baru-baru ini.

Meski masih makan nasi, namun Raline memiliki rahasia jitu untuk membuat tubuhnya tetap ideal. Salah satunya dia menghindari makanan olahan.

Raline Shah

“Saya mencoba makanan apa aja yang beda-beda tapi 80 persen saya makan makanan natural, bukan fast food. Kalau mau makan fast food, paling seminggu sekali. Apalagi menjelang umur 40 ini, perlu menjaga (makan) lagi karena metabolisme juga turun,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/194/3159506/raline-YWJU_large.jpg
Gaya Presiden Jomblo Raline Shah di Resepsi Luna Maya dan Maxime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/612/3103930/potret_dan_profil_raline_shah_yang_baru_dilantik_jadi_stafsus_komdigi-4beJ_large.jpg
Potret dan Profil Raline Shah yang Baru Dilantik Jadi Stafsus Komdigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/194/3073212/raline_shah-uxzn_large.jpg
Potret Cantik Raline Shah, Ikut Bacakan Nominasi di Busan International Film Festival
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/612/3059965/raline_shah-Sctq_large.jpg
Potret Raline Shah di Pantai Nikmati Sunset, Cantik dan Memesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/612/3041386/raline_shah-fwoA_large.jpg
Pesona Raline Shah Main di Pinggir Pantai, Pakai Dress Putih bak Bidadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/612/3014103/raline-shah-tamil-anggun-di-red-carpet-cannes-film-festival-2024-pakai-busana-sapto-djojokartiko-0gDLvo99iC.jpg
Raline Shah Tamil Anggun di Red Carpet Cannes Film Festival 2024, Pakai Busana Sapto Djojokartiko
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement