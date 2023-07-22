Aura Kasih Pakai Bikini Pamer Body Goals di Pantai, Posenya Jadi Sorotan Netizen

ARTIS cantik Aura Kasih mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Janda cantik tersebut tampil seksi saat berlibur ke pantai.

Aura Kasih mengenakan atasan bikini berwarna hitam. Ibu satu anak tersebut berpose dengan satu tangan yang diarahkan ke kamera, sehingga atasan bikini tersebut tak tampak keseluruhan. Sedangkan satu tangan lainnya memegangi rambut agar tak tertiup angin pantai.

Untuk bawahan, artis berusia 37 tahun tersebut mengenakan kain tipis dengan potongan belahan paha tinggi. Alhasil tampak sedikit paha mulus Aura Kasih yang tersibak tertiup angin pantai.

Meski atasan bikini tak terlihat keseluruhan, tetap saja Aura Kasih terlihat seksi. Ini lantaran body goals Aura Kasih begitu jelas terlihat dengan angle foto dari samping.

Tak heran unggahan foto ini tetap ramai dikomentari oleh netizen. Tak hanya seksi, pose Aura Kasih juga jadi sorotan netizen.