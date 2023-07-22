Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Maria Vania Pakai Dress Merah Aura Menggodanya Tiada Lawan, Netizen: Makin Jos!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |00:05 WIB
Maria Vania Pakai Dress Merah Aura Menggodanya Tiada Lawan, Netizen: Makin Jos!
Maria Vania (Foto : Instagram/@maria_vaniaa)
PENAMPILAN Maria Vania nyaris tak pernah gagal membuat mata terpikat, terutama kaum Adam. Salah satunya penampilan Maria pada foto yang diunggah ke Instagram pribadinya baru-baru ini.

"Merah tapi bukan banteng," tulis presenter berusia 32 tahun tersebut pada caption unggahan fotonya yang mengundang komentar dari netizen.

Maria Vania

Dalam foto tersebut, Maria Vania tampil begitu menawan berpose di lorong. Dia berpose mengenakan long dress berwarna merah yang membuat aura seksinya kian membara.

Dress tersebut memiliki tali tipis yang memperlihatkan bahu mulusnya. Selain itu, dress memiliki model korset membuat payudara Vania menyembul yang menambah kesan seksi.

Tak sampai di situ, dress juga memiliki potongan belahan tinggi pada bagian paha. Alhasil, kaki jenjang dan paha Vania terekspos saat berpose mengangkat satu kaki.

Halaman:
1 2 3
      
