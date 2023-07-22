4 Potret Anastasya Khosasih Pakai Tanktop Ketat Makin Aduhai, Bikin Netizen Tak Bisa Berkata-kata!

GAMER sekaligus selebgram cantik, Anastasya Khosasih tak tak pernah lepas dari sorotan publik. Terutama postingannya di Instagram yang sering bikin kaum adam salfok.

Seperti pada postingan terbarunya, perempuan yang juga berprofesi sebagai selebgram ini mengunggah foto terbarunya saat mengunjungi pameran seni. Penampilannya terlihat seksi dan menggoda dengan outfit yang digunakan.

"Me me me me and Titan," tulis Anastasya dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @anastasyakh, Sabtu (22/7/2023).

1. Pakai busana ketat





Potret Anastasya saat foto di samping salah satu pameran seni. Dia tampil seksi memakai tanktop yang dipadukan dengan cardigan hitam.

Selain itu, dia juga memakai legging pendek ketat dan sepatu hitam. Meski wajah cantiknya blur, netizen justru salfok sama penampilannya.

"Bagus banget badannya," kata @arsyla***

"Jadi tukan foto juga nggak apa-apa gue mah," tambah @_spr***

2. Pose dari belakang





Pada foto selanjutnya, dia pose menghadap belakang. Perempuan kelahiran 2002 ini, tampil dengan rambut panjang ombre yang digerai. Bentuk tubuhnya di foto ini begitu terlihat. Dia pun menoleh ke samping dan tersenyum, manis banget!