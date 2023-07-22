Mendunia! Karya Fashion Desainer Indonesia Eksis di Rusia

KARYA busana desainer Indonesia berhasil pukau gelaran bertaraf Internasional, Moscow Fest Edition - Russian Creative Week 2023. Gelaran ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Moskow dan Russian Industry Creative Agency (AKI).

Ada sejumlah jenama fashion Indonesia yang terlibat di agenda ini. Mereka tergabung dalam sejumlah asosiasi, yaitu Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI), Indonesia Fashion Week (IFW), maupun Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia (APGAI).

Total 12 jenama terlibat di event ini, antara lain Poppy Dharsono, Naniek Rachmat, Musa Widyatmodjo, Koyko, PT Trisco, serta merek-merek dalam naungan APGAI yakni Lyne Halim, Batik First, Personal Style, M2, Johnwin, Rodeo, dan Felix B.

Poppy Dharsono adalah sosok di balik keterlibatan jenama Tanah Air di ajang Moscow Fest Edition - Russian Creative Week 2023 yang berlangsung di Kota Moskow, Federasi Rusia. Menurutnya, Indonesia mendapat kehormatan diundang secara khusus oleh pihak penyelenggara.

"Indonesia menjadi salah satu negara yang diundang khusus oleh pihak Moskow untuk berpartisipasi dalam program festival fashion ini," kata Poppy Dharsono dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Sabtu (22/7/2023).

Negara lain yang ikut serta dalam acara ini adalah Thailand, Kazakhstan, Korea Selatan, Srilanka, dan banyak lagi.

Koleksi busana bernuansa modern-etnik hingga aksesori karya berbagai UMKM dari Garut, Jawa Tengah, Gorontalo, Lombok, dan Sumatera jadi daya tarik utamanya. Diharapkan, mata dunia semakin terbuka bahwa produk fashion Indonesia berbasis heritage tak kalah menawan dari jenama besar dunia.

"Kami konsisten mempromosikan heritage Indonesia ke mata dunia. Presentasi saya sendiri terbagi dalam 2 sesi presentasi, saya sendiri menampilkan karya fashion menggunakan balutan kain Nusantara mulai batik, tenun, sulam, hingga material kulit," ujar Poppy Dharsono.