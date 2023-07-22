Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Waktu Gadis Viral Mirip Barbie, Ini 7 Potret Pevoli Sabina Altynbekova yang Kini Jadi Hot Mom!

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |18:16 WIB
Waktu Gadis Viral Mirip Barbie, Ini 7 Potret Pevoli Sabina Altynbekova yang Kini Jadi Hot Mom!
Sabina Altynbekova (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
A
A
A

MASIH ingat dengan sosok Sabina Altynbekova? Dia merupakan pevoli cantik asal Kazakhstan yang sempat viral pada tahun 2014.

Saat itu Sabina Altynbekova yang masih berusia 17 tahun mengikuti kejuaraan bola voli putri junior Asia di Taipei, Taiwan. Wajah Sabina saat itu langsung mencuri perhatian karena cantik bak bidadari.

Sejak saat itu, Sabina langsung mendapatkan banyak penggemar dan eksis hingga sekarang. Di satu sisi, Sabina membagikan kabar terbaru mengejutkan perihal kehidupan pribadinya.

Sabina Altynbekova ternyata telah memiliki seorang anak. Dia telah menikah pada tahun 2020 lalu, penasaran bagaimana potret terbarunya?

Berikut Okezone rangkumkan potret terbaru Sabina Altynbekova dari Instagram pribadinya, Sabtu (22/7/2023).

Pose bareng suami

Sabina Altynbekova

Inilah sosok pria yang memenangkan hati Sabina Altynbekova, Sayat Salmanuly. Berpose bareng suami, Sabina tampak cantik dan anggun mengenakan one shoulder long dress hitam. Rambut panjang bergelombang yang digerai membuatnya kian memesona.

Cantik dan elegan

Sabina Altynbekova

Selanjutnya ada potret Sabina Altynbekova saat menjalani pemotretan. Dia mengenakan setelan outfit formal berwarna hitam yang membuatnya terlihat cantik dan elegan.

Tampil feminin

Sabina Altynbekova

Kali ini, Sabina Altynbekova tampil feminin berpose mengenakan dress floral. Gayanya makin stylish dengan menenteng handbag mini berwarna putih. Untuk melengkapi OOTD-nya, Sabina memakai alas kaki heels berwarna putih yang modis.

Pose gendong buah hati

Sabina Altynbekova

Kali ini, Sabina Altynbekova membagikan momen liburan di pantai. Tampak Sabina menggendong putranya dengan gaya simpel, tetapi tetap modis.

Sabina mengenakan outfit atasan crop top putih yang dipadukan rok mini kuning mencolok. Dia tampak seksi dengan kaki jenjang dan paha mulus yang terekspos.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement