Waktu Gadis Viral Mirip Barbie, Ini 7 Potret Pevoli Sabina Altynbekova yang Kini Jadi Hot Mom!

MASIH ingat dengan sosok Sabina Altynbekova? Dia merupakan pevoli cantik asal Kazakhstan yang sempat viral pada tahun 2014.

Saat itu Sabina Altynbekova yang masih berusia 17 tahun mengikuti kejuaraan bola voli putri junior Asia di Taipei, Taiwan. Wajah Sabina saat itu langsung mencuri perhatian karena cantik bak bidadari.

Sejak saat itu, Sabina langsung mendapatkan banyak penggemar dan eksis hingga sekarang. Di satu sisi, Sabina membagikan kabar terbaru mengejutkan perihal kehidupan pribadinya.

Sabina Altynbekova ternyata telah memiliki seorang anak. Dia telah menikah pada tahun 2020 lalu, penasaran bagaimana potret terbarunya?

Berikut Okezone rangkumkan potret terbaru Sabina Altynbekova dari Instagram pribadinya, Sabtu (22/7/2023).

Pose bareng suami





Inilah sosok pria yang memenangkan hati Sabina Altynbekova, Sayat Salmanuly. Berpose bareng suami, Sabina tampak cantik dan anggun mengenakan one shoulder long dress hitam. Rambut panjang bergelombang yang digerai membuatnya kian memesona.

Cantik dan elegan





Selanjutnya ada potret Sabina Altynbekova saat menjalani pemotretan. Dia mengenakan setelan outfit formal berwarna hitam yang membuatnya terlihat cantik dan elegan.

Tampil feminin





Kali ini, Sabina Altynbekova tampil feminin berpose mengenakan dress floral. Gayanya makin stylish dengan menenteng handbag mini berwarna putih. Untuk melengkapi OOTD-nya, Sabina memakai alas kaki heels berwarna putih yang modis.

Pose gendong buah hati





Kali ini, Sabina Altynbekova membagikan momen liburan di pantai. Tampak Sabina menggendong putranya dengan gaya simpel, tetapi tetap modis.

Sabina mengenakan outfit atasan crop top putih yang dipadukan rok mini kuning mencolok. Dia tampak seksi dengan kaki jenjang dan paha mulus yang terekspos.