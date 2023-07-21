3 Zodiak yang Punya Vibe dan Energi Mirip Karakter Barbie, Selalu Jadi Pusat Perhatian

LEBIH dari hanya sekedar mainan anak-anak, karakter Barbie menampilkan banyak pesan tersendiri.

Mulai dari gaya hidup mewah hingga kegigihannya mengejar impian, untuk bisa menjadi ahli di bidang tertentu dan sebagainya. Nah, jika Anda memiliki kedekatan dengan hal-hal di atas, bisa dikatakan Anda punya vibes mirip Barbie.

Selain itu, kemiripan ini juga bisa terlihat dari tanda zodiak tertentu. Menurut astrolog Brandyn Lee, ada tiga tanda zodiak yang lebih berhubungan dengan Barbie, simak uraiannya di bawah ini, seperti dikutip Bustle, Minggu (23/7/2023)

1. Pisces: Pisces sangat berhubungan dengan kehidupan aspiratif Barbie, karena orang-orang Pisces suka liburan mewah, baik itu dalam pikirannya sendiri atau secara nyata. Tidak mengherankan mengapa para pemilik zodiak ini begitu mengagumi gaya hidup Barbie.

2. Leo: Sama seperti Barbie, orang-orang Leo selalu sukses jadi pusat perhatian, dan mendominasi setiap ruangan di mana pun mereka berada. Barbie sebagai lady boss dengan gaya hidup glamor cocok dengan energi Leo. Tipe orang-orang yang menawan dan menarik.