Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak yang Punya Vibe dan Energi Mirip Karakter Barbie, Selalu Jadi Pusat Perhatian

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |20:00 WIB
3 Zodiak yang Punya Vibe dan Energi Mirip Karakter Barbie, Selalu Jadi Pusat Perhatian
Zodiak dengan vibe dan energi mirip Barbie, (Foto: Warner Bros)
A
A
A

LEBIH dari hanya sekedar mainan anak-anak, karakter Barbie menampilkan banyak pesan tersendiri.

Mulai dari gaya hidup mewah hingga kegigihannya mengejar impian, untuk bisa menjadi ahli di bidang tertentu dan sebagainya. Nah, jika Anda memiliki kedekatan dengan hal-hal di atas, bisa dikatakan Anda punya vibes mirip Barbie.

Selain itu, kemiripan ini juga bisa terlihat dari tanda zodiak tertentu. Menurut astrolog Brandyn Lee, ada tiga tanda zodiak yang lebih berhubungan dengan Barbie, simak uraiannya di bawah ini, seperti dikutip Bustle, Minggu (23/7/2023)

1. Pisces: Pisces sangat berhubungan dengan kehidupan aspiratif Barbie, karena orang-orang Pisces suka liburan mewah, baik itu dalam pikirannya sendiri atau secara nyata. Tidak mengherankan mengapa para pemilik zodiak ini begitu mengagumi gaya hidup Barbie.

2. Leo: Sama seperti Barbie, orang-orang Leo selalu sukses jadi pusat perhatian, dan mendominasi setiap ruangan di mana pun mereka berada. Barbie sebagai lady boss dengan gaya hidup glamor cocok dengan energi Leo. Tipe orang-orang yang menawan dan menarik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement